影／長者嗆咳造成吸入性肺炎死亡率高 螢光吞嚥攝影檢查找出病因

彰化縣75歲曾姓阿公中風後喝水及吃飯常嗆到，也常引起咳嗽，並多次引發吸入性肺炎，根據統計吸入性患肺炎者的死亡率近5成，不可輕忽，衛福部彰化醫院復健科以螢光吞嚥攝影檢查發現，阿公咽部力量不足，進行咽部訓練後，改善嗆咳現象，降低風險。

彰化醫院語言治療師顏婧縈表示，身體狀況不佳的年長者常嗆咳，食物進入氣管後引發吸入性肺炎可以說是年長者的一大殺手，常常讓家人措手不及，而造成嗆咳的原因，很多是因為吞嚥障礙，如果改善吞嚥能力，就能減少嗆咳。

顏婧縈說，個案曾阿公中風後，手腳不靈活，但思緒清楚，在一次喝水後嗆到，引起吸入性肺炎，住院後脫險，後來又斷斷續續發生這類事件，醫師建議家人考慮裝鼻胃管或胃造口，但阿公不接受，堅持要自己由口進食。

經和家屬協商後，醫療團隊對阿公進行螢光吞嚥攝影檢查(VFSS)，透過顯影劑，可看見整個吞嚥的四個期別，包括口腔準備期、口腔期、咽部期及食道期，從食物在口腔中被咀嚼、經過咽部進入食道都可以清楚呈現，有助於語言治療師及吞嚥照護團隊人員了解個案的吞嚥能力。

顏婧縈說，螢光吞嚥攝影檢查發現曾阿公因喉部上抬幅度不足，以及咽部肌肉收縮肌力不足，使得食物易殘留在咽部，因為食物吞不乾淨就容易掉入氣管，引起嗆咳，甚至造成連當事人都沒有感覺的靜默式吸入風險。

治療團隊即對阿公進行咽部訓練，包括下巴阻抗運動及薛克式運動（Shaker）訓練等，就是要讓咽部更有力量，並請阿公調整進食姿勢，2個月後，咽部力量有提升，也降低嗆咳風險。