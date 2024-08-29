快訊

11歲妹妹撞見姊姊正遭獸父性侵 警方一查驚揭更噁心家庭悲劇

獨／高雄赤裸女屍命案凶嫌咬死不認 2關鍵點遭警戳破

京華城弊案延燒...應曉薇、沈慶京遭聲押禁見 台北地院晚間9點開庭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／長者嗆咳造成吸入性肺炎死亡率高 螢光吞嚥攝影檢查找出病因

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
螢光吞嚥攝影檢查有助於語言治療師及吞嚥照護團隊人員了解個案的吞嚥能力。記者林宛諭／攝影
螢光吞嚥攝影檢查有助於語言治療師及吞嚥照護團隊人員了解個案的吞嚥能力。記者林宛諭／攝影

彰化縣75歲曾姓阿公中風後喝水及吃飯常嗆到，也常引起咳嗽，並多次引發吸入性肺炎，根據統計吸入性患肺炎者的死亡率近5成，不可輕忽，衛福部彰化醫院復健科以螢光吞嚥攝影檢查發現，阿公咽部力量不足，進行咽部訓練後，改善嗆咳現象，降低風險。

彰化醫院語言治療師顏婧縈表示，身體狀況不佳的年長者常嗆咳，食物進入氣管後引發吸入性肺炎可以說是年長者的一大殺手，常常讓家人措手不及，而造成嗆咳的原因，很多是因為吞嚥障礙，如果改善吞嚥能力，就能減少嗆咳。

顏婧縈說，個案曾阿公中風後，手腳不靈活，但思緒清楚，在一次喝水後嗆到，引起吸入性肺炎，住院後脫險，後來又斷斷續續發生這類事件，醫師建議家人考慮裝鼻胃管或胃造口，但阿公不接受，堅持要自己由口進食。

經和家屬協商後，醫療團隊對阿公進行螢光吞嚥攝影檢查(VFSS)，透過顯影劑，可看見整個吞嚥的四個期別，包括口腔準備期、口腔期、咽部期及食道期，從食物在口腔中被咀嚼、經過咽部進入食道都可以清楚呈現，有助於語言治療師及吞嚥照護團隊人員了解個案的吞嚥能力。

顏婧縈說，螢光吞嚥攝影檢查發現曾阿公因喉部上抬幅度不足，以及咽部肌肉收縮肌力不足，使得食物易殘留在咽部，因為食物吞不乾淨就容易掉入氣管，引起嗆咳，甚至造成連當事人都沒有感覺的靜默式吸入風險。

治療團隊即對阿公進行咽部訓練，包括下巴阻抗運動及薛克式運動（Shaker）訓練等，就是要讓咽部更有力量，並請阿公調整進食姿勢，2個月後，咽部力量有提升，也降低嗆咳風險。

彰化醫院復健科主任廖宜新強調，中風患者一旦吞嚥不順，易衍生成吸入性肺炎，不只是中風者，神經損傷者及年長者都要特別注意，可到復健科尋求檢查評估。

彰化醫院復健科主任廖宜新表示，中風患者一旦吞嚥不順，易衍生成吸入性肺炎，可到復健科尋求檢查評估。圖／彰化醫院提供
彰化醫院復健科主任廖宜新表示，中風患者一旦吞嚥不順，易衍生成吸入性肺炎，可到復健科尋求檢查評估。圖／彰化醫院提供
彰化醫院語言治療師顏婧縈示範下巴阻抗運動。記者林宛諭／攝影
彰化醫院語言治療師顏婧縈示範下巴阻抗運動。記者林宛諭／攝影
螢光吞嚥攝影檢查有助於語言治療師及吞嚥照護團隊人員了解個案的吞嚥能力。圖／彰化醫院提供
螢光吞嚥攝影檢查有助於語言治療師及吞嚥照護團隊人員了解個案的吞嚥能力。圖／彰化醫院提供

中風 肺炎

延伸閱讀

婦人口臭困擾多年才知是「食道憩室」！ 胸腔鏡切除隔天就改善

桃園獨居阿嬤中風兒相依為命 基金會和里鄰關懷贊助

不只是健康小問題 最新研究稱便秘為心臟病和中風的危險因子

全球首例！颱風日遭電線勒頸 台大醫院植入主動脈「長成氣管」

相關新聞

午後雷雨繼續下！周末轉乾後再變天 降雨擴大時間曝光

明天天氣持續不穩定，中央氣象署預報員林定宜表示，明天午後各地及山區都有局部短暫雷陣雨，但局部高溫仍可達到36度以上，周六...

他冷氣不關電費逾5千元驚嘆「好貴」 網紛秀出帳單：算便宜了

一名網友近日在社交平台貼出一張電費帳單的照片，帳單上的數字逾5千元，並稱這是實測能源效率第一級冷氣24小時不關的結果。貼文引出其他網友分享自己家中更高的電費帳單，也有人認為避暑更重要，兩類人都安慰原PO這筆錢算便宜了。

國旅住房率衰退 花蓮震後剩1成

根據台灣旅宿網統計，今年上半年旅館業及民宿客房的住用率均較去年同期下降，兩者均不到五成，房價也同樣下跌，其中觀光旅館及旅...

登國際知名期刊！中榮破解「思覺失調症」大腦之謎 盼助司法鑑定

目前「思覺失調症」臨床診斷還是依賴醫師詢問病史，缺乏科學佐證。台中榮總發表「思覺失調症」科學診斷量化工具，定量分析患者腦...

珊珊颱風撲日！長榮飛福岡航班嘗試降落未果 5小時後返回桃機

珊珊颱風持續影響今、明天日本航班，長榮航空一架BR106從台北飛往福岡航班，因天候關係，抵達後多次嘗試降落未果，又折返為...

珊珊颱風影響 星宇航空明取消2往返熊本航班

受珊珊（SHANSHAN）颱風影響，星宇航空宣布，取消明天台北往返熊本JX846 ／ JX847航班，並新增一架A330...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。