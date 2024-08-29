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鴻鴻導演江靖波寫文本 樂興之時另類演出普契尼一生

中央社／ 台北29日電

今年是義大利作曲家普契尼（Giacomo Puccini）逝世百年，樂興之時管絃樂團推出「公主的逆襲 普契尼徹夜未眠」音樂會，由鴻鴻擔任導演、指揮江靖波寫文本，另類演出普契尼一生。

根據樂興之時管絃樂團發布的新聞資料，這場音樂會以「戲中戲」讓主角普契尼經由一場真實發生的車禍事故，墜入潛意識空間，與他在「波西米亞人」、「蝴蝶夫人」、「杜蘭朵公主」、「托斯卡」等歌劇角色與生活中實際存在的人物直球對決，辯證真實生命中的光景。

江靖波表示，音樂會以原創嶄新劇情串連普契尼多首經典詠嘆調及江靖波總監填詞新編的歌曲，透過全場普契尼自己的音樂來訴說普契尼多采多姿一生；整場音樂會可以看到普契尼如何在虛實交錯意識幻境裡與這些人物、角色們對話，逐漸勾勒出自己人生樣貌。

導演鴻鴻表示，身為導演，他盡力把中山堂光復廳當成一個完整音場來處理，讓觀眾被包覆在普契尼的音樂及人生裡，「演出就是過去與現在交界的中陰，讓我們徘徊、理解、感受、思索，試著面對不平凡的藝術，以及跟你我同等平凡的人生。」

鴻鴻將重點放在普契尼在時代變化與藝術追求中的權衡與掙扎，包括他開始創作歌劇的年代正面臨了傳統義大利歌唱藝術急須開拓出路的挑戰；以及功成名就後，即使對政治不感興趣的他，也無法避開政治的影響，「我想提醒觀眾，作曲家不盡然是古代人，普契尼遭遇時代與藝術的難題，與當代無異」。

參與這場音樂會的音樂家，包括女高音羅明芳、男高音林健吉，以及女高音賴珏妤、男低音謝銘謀等，他們將飾演普契尼生命裡重要人物，及其歌劇作品中經典角色，也將呈現多首普契尼美妙歌劇詠嘆調與藝術歌曲。

「Puccini vs. Puccini公主的逆襲 普契尼徹夜未眠」音樂會，將於9月13日演出，地點在中山堂光復廳。

人生 義大利 音樂會

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