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午後雷雨繼續下！周末轉乾後再變天 降雨擴大時間曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天午後各地及山區都有局部短暫雷陣雨，但局部高溫仍可達到36度以上，周六至下周一雖水氣會稍微減少，但周二、三水氣增多，降雨範圍更擴大。聯合報系資料照
明天午後各地及山區都有局部短暫雷陣雨，但局部高溫仍可達到36度以上，周六至下周一雖水氣會稍微減少，但周二、三水氣增多，降雨範圍更擴大。聯合報系資料照

明天天氣持續不穩定，中央氣象署預報員林定宜表示，明天午後各地及山區都有局部短暫雷陣雨，但局部高溫仍可達到36度以上，周六至下周一雖水氣會稍微減少，但周二、三水氣增多，降雨範圍更擴大；至於未來是否還有熱帶擾動生成，會持續密切觀察。

根據氣象署官網，今天最高溫位於台東縣石寧山高達38.1度，其次為屏東縣三地門37度，其他地區包含苗栗縣、彰化縣、嘉義市、雲林縣、台南市、高雄市、花蓮縣等都出現36度以上高溫。

另外，南投縣國三N238K累積雨量高達126.5毫米，同樣在南投縣的名間鄉也出現124毫米累積雨量，另新竹縣錦山國小、嘉義縣樟腦寮及竹崎，以及南投縣的消防署訓練中心、埔中、車籠埔等都出現100毫米以上累積雨量。

林定宜表示，明天高溫32至36度，其中大台北、花東及台中以南地區，可能有局部36度高溫，沒下雨時感受偏悶熱；明天基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪發生的機率；周六前，金馬地區夜晚至清晨易有局部霧或低雲，影響能見度。

降雨部分，林定宜說明，明（30日）環境為微弱西南風到偏南風，清晨海陸風輻合效應，中南部有零星短暫陣雨，白天恢復多雲到晴的天氣，但午後天氣不穩定，各地山區及平地都有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生機率。

周六至下周一（8月31日至9月2日）因北方有乾空氣南下，水氣減少，各地為多雲到晴的天氣型態，清晨中南部有零星短暫陣雨，午後中南部進山區及其他山區有局部短暫陣雨；林定宜提醒，周末2日仍有局部較大雨勢發生的機率。

下周二、三（9月3、4日）因低壓外圍水氣關係，雲量增多，水氣也增加，降雨範圍更擴大，午後各地有局部短暫雷陣雨。

颱風部分，林定宜表示，珊珊正為日本帶來明顯強風及豪雨，未來移動方向預估先偏北再朝東北東移動，從九州、四國再到本州，移動很慢，時速10公里或以下，影響約5天，目前為中颱，在陸地打轉，強度未來會減弱；至於未來是否還有熱帶擾動生成，氣象署將持續密切觀察。

南投縣 高溫

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