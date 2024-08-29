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比珍奶更早出名 線上攝影展窺福爾摩沙烏龍茶製程

中央社／ 台北29日電

珍珠奶茶為台灣特色美食，回顧19世紀末，台灣以「福爾摩沙烏龍茶」名號聞名歐美人士間，國家攝影中心線上展出英籍攝影家攝影集，回顧19世紀北台灣茶葉產製歷程。

「給我一盞茶的時間：攝影家普萊斯與他的『北福爾摩沙的回憶』」線上展即日起推出，以國家攝影文化中心典藏的攝影集「北福爾摩沙的回憶」（Reminiscences of North Formosa，1895）為主題，由出生於印度的英籍攝影家普萊斯（George UvedalePrice，1853-1929）所拍攝。

普萊斯在1870年任職於德記洋行工作，該洋行往來於福建沿海及台灣進行茶業貿易，普萊斯的攝影足跡因而穿梭於各通商口岸，不但記錄19世紀末的台灣樣貌，也捕捉廈門、鼓浪嶼等清朝時期大陸東南沿海各處景色。

國家攝影中心今天透過新聞稿表示，在完成「北福爾摩沙的回憶」影像數位化及內容研究後，邀請台灣史研究者許仟慈，策劃推出線上展，向大眾公開19世紀北台灣地區烏龍茶產業，從採摘、製成到包裝出口的珍貴歷史影像。

像是19世紀歐美人士間興盛的福爾摩沙烏龍茶，即便價格高昂卻還是搶手。國家攝影中心表示，「北福爾摩沙的回憶」以外國人的視角觀察人物群像，普萊斯還特別為每幀照片寫出文字說明，傳遞出攝影家對當時台灣的看法，也揭示出茶產業製程背後所需的密集人力與獨特技術，傳遞福爾摩沙烏龍茶的珍貴性。

展覽「給我一盞茶的時間：攝影家普萊斯與他的『北福爾摩沙的回憶』」即日起上線（https://ncpi.ntmofa.gov.tw/News_Content_OnlineExhibitionLit.aspx?n=8008&s=222034）。

珍珠奶茶

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