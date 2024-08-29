周東彥重返水都 XR作品放開你的頭腦威尼斯首演

導演周東彥以XR作品「放開你的頭腦」入圍威尼斯影展的「沉浸式內容單元」，媒體場與首演場反應熱烈，威尼斯影展策展人雷爾哈克和羅森塔爾更在媒體場演後表達恭喜。

根據狠主流的新聞資料，威尼斯影展策展人雷爾哈克（Michele Reilhac）和羅森塔爾（Liz Rosenthal）看完之後，就跟周東彥團隊表達恭喜成功，也讓團隊有能量與信心面對接下來連續10天的現場演出。

周東彥2017年起接觸VR，並開始以早期拍攝「空的記憶」舞蹈環景錄像進行VR實驗，開啟「放開你的頭腦」（Free UR Head）的概念。自2021以「霧中」VR作品首度入圍威尼斯影展後，周東彥持續在沈浸式體驗的範疇探索，加上揉合觀眾可參與的肢體運動與身體感，創作出全新作品「放開你的頭腦」。

「放開你的頭腦」是結合VR、音樂、舞蹈、多人即時互動元素，顛覆VR觀影界線。作品陸續得到文策院「未來內容製作支持計畫」、2023年TTXC高雄電影節以及2024年文化部「文化黑潮之XR沉浸式影像創作補助」支持，從開發到測試展演，發展適合國際巡演的展演規格，並在威尼斯影展首演。

根據狠主流的新聞資料，8月27日國際首演前的媒體場中，現場32名參與者戴上VR頭戴顯示器，隨著影像內容與現場舞者虛實互動，擺脫身體束縛、拋開糾結的腦袋，成為表演者，在威尼斯影展即將開幕的時刻，共同創造出當下獨一無二的舞碼。

周東彥表示，「放開你的頭腦」的展演技術相當複雜，團隊量身打造了能夠串聯100台頭顯的控制台，並透過與音樂軟體串聯，才能將表演者操控現場觀眾的技法完整呈現。

首演當天還發生小插曲，網路在開演不到3分鐘被干擾斷開，團隊重新再來一次，現場觀眾依然熱情。狠主流製作人也是巴黎文化奧運台灣製作人吳季娟告訴中央社記者，紅盒子是威尼斯影展重要地標，這次展演場地旁邊就是紅毯，各種轉播機器都在現場，都會相互干擾，但就是正面面對。

吳季娟表示，入圍VR影片競賽，每天的演出都一樣重要，「評審就會隱身在觀眾裡來體驗，包含技術、內容等等，都是評分指標之一，蠻挑戰每一天創作者的心情。」吳季娟說，周東彥一樣努力到最後一刻，不曾放棄，也獲得很好的回饋。

「放開你的頭腦」入圍第81屆威尼斯影展沉浸式內容單元（Venice Immersive），預計9月7日揭曉。周東彥表示，期待透過威尼斯成世界演出首站，讓這樣結合表演與觀眾互動的作品成為一個平台，希望作品接觸到不同公民，加入每個國家獨特的舞蹈與音樂，創作屬於世界公民的精彩XR舞作。