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單親父成植物人失暑假出遊約 子作畫探望盼甦醒

中央社／ 台北29日電

今年53歲的單親爸爸葉先生每年暑假再忙，都會帶兒子出遊，沒想到2年前他卻在工作中突然倒地，成了植物人。這個暑假，兒子帶著親手畫的作品探望爸爸，盼他有一天能醒來。

暑假進入尾聲，今年12歲的葉小弟帶著自己的畫作來到創世基金會文山分院，探望植物人爸爸，為父親洗腳、按摩、穿上襪子，並把畫作掛在爸爸床頭。畫作中，耶穌的手保護著他和爸爸，「爸爸是大愛心，我是小愛心，我在爸爸的心裡面」，盼藉此祝福爸爸早日康復、有一天能醒來。

今年53歲葉先生是個單親爸爸，與兒子、70多歲的母親相依為命。往年暑假即使再忙，他都會帶孩子出遊，然而突如其來的一場意外，讓父子倆無法再像以前一樣，只能在安養院中度過暑假。

2022年在一次工作中，葉先生突然身體不適倒地，因大腦缺氧過久，成為植物人。龐大的照護和醫藥費，一下子壓得祖孫倆喘不過氣，所幸在創世基金會協助下，葉先生得以入住創世文山院，不僅獲得妥善照顧，讓葉小弟可以安心上學，年邁母親也稍微放下心中大石。

在8月27日這天探望的最後，葉小弟握著爸爸的手說再見，還笑著說，「小時候跟爸爸玩壓大拇哥遊戲都沒有贏過，這次我贏了」。當下葉先生的手腳突然不斷輕微顫動，彷彿能聽到孩子的聲音，在場的人無不動容。

創世文山院院長邱子珆透過新聞稿表示，創世基金會安養的植物人中，男性居多，其中過半的身分是父親。然而，這些家庭經濟支柱，一旦因意外或疾病突然倒下，將對弱勢家庭造成莫大的衝擊。

邱子珆說，創世文山院目前安養照顧42名植物人，免費到宅服務87個家庭，幫助上百個家庭獲得喘息及生活步入正軌。盼各界持續以愛心支持弱勢植物人家庭，植物人每人每日安養經費需1650元，歡迎各界隨喜愛心或每月定期定額1650元，幫助植物人安養服務。

愛心 植物人 爸爸

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