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乳品標示修正草案期滿意見分歧 食藥署將再開會

中央社／ 台北29日電
明年起，紐西蘭乳品輸台將零關稅。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
明年起，紐西蘭乳品輸台將零關稅。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

明年起，紐西蘭乳品輸台將零關稅，乳業憂標示「長效鮮乳」易混淆，儘管乳品標示預告修正草案期滿，但意見過於分歧。食藥署今天說，待農業部提供相關資訊後，將再開會討論。

衛生福利部食品藥物管理署今年6月5日預告修正乳品標示，保存期限30天以上乳品，品名應標示為長效鮮乳或延長保存期限鮮乳，草案目前預告期現已屆滿，後續如何因應調整與修正受關注。

食藥署今天透過文字回應，鑒於增訂ESL乳品名標示是依農業部建議方案，已函請農業部提供相關資訊，作為會議討論及後續草案修正參考，尚待農業部回復，何時召開會議仍待討論。

食藥署副署長林金富8月中曾在例行記者會說明，預告期已滿，但收到非常多不同意見，又以「維持現狀」、「按照預告修正」、「把『鮮』字拿掉」這3類最多。

由於意見分歧，林金富表示，食藥署除了統整大家意見，正規劃專家學者、利害關係人，包括各產業的公協會、消費者團體，一起召開會議再討論。

因應台灣、紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定（ANZTEC），2025年紐西蘭乳品輸銷台灣關稅將降至零，產業憂心目前市占率將逐年下滑，酪農、乳業疾呼效期90天的進口液態乳應跟國產鮮乳標示區隔。

根據食藥署日前預告草案，保存期限30天以上者，品名應標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL鮮乳」。

紐西蘭 農業部 食藥署

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