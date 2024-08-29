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他冷氣不關電費逾5千元驚嘆「好貴」 網紛秀出帳單：算便宜了
一名網友近日在社交平台貼出一張電費帳單的照片，帳單上的數字逾5千元，並稱這是實測能源效率第一級冷氣24小時不關的結果。貼文引出其他網友分享自己家中更高的電費帳單，也有人認為避暑更重要，兩類人都安慰原PO這筆錢算便宜了。
原PO在臉書「爆料公社」發文指出，自己實測若一級能源冷氣24小時不關的話，電費會是多少錢，結果帳單出來是5246元，讓原PO直呼「好貴！」不過又無奈表示，但是不開會很熱。
有網友稱原PO的電費算便宜了，也秀出自己的電費，「上期5000，這次電費9千多」、「我這次1萬多～」、「便宜啦！我家2萬多，全部掛變頻」、「24小時這樣開冷氣算便宜了」，也有人直言「所以很多說他家開24小時不到2000（元電費）都是唬爛的」。
也有人安慰炎炎夏日，冷氣是必需的，別太在意電費，「夏天的生命是冷氣給的，沒事啦」、「花5000多元續命值得，不要忘記夏天的命是冷氣給的」、「怎麼會貴？一天才80多元，如果中暑了看醫生，一次就要好幾百」。
有網友則提供吹冷氣又能省錢的方法，「我都不敢開，因為真的好貴，我下班都先去小7、全家吹冷氣，或去百貨，等天黑再回家開電扇」。而過去網路上傳言，即使出門在外10小時，家裡的冷氣開著也會比出門關掉，回家再開更省電，台電官方為此於YouTube發布短片，糾正大家這錯誤的迷思。
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