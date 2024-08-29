內定健保署副署長人選婉拒接任 石崇良嘆可惜

桃園市政府衛生局長劉宜亷內定9月接任衛福部健保署副署長，今天傳出生變消息，健保署長石崇良今天證實，劉宜亷因為照顧家人而婉拒，非常可惜，將繼續洽詢新人選。

衛生福利部中央健康保險署副署長李丞華7月16日屆齡退休，經衛福部長邱泰源徵詢，職缺預計9月1日由劉宜廉接任。邱泰源今天向媒體說明，劉宜亷基於個人生涯規劃的考量，為照顧高齡93歲的媽媽，最後決定婉拒。

石崇良表示，近日人事部門再次與劉宜亷聯繫報到事宜，劉宜亷反應考量家人因素，決定留在民間，無法到健保署服務。劉宜亷具公衛、家醫科醫師專業，更是醫法雙修的天才，專業與表現有目共睹，無法任職真的非常可惜，但充分尊重意願，將由長官協助洽詢新人選。

劉宜亷先前向桃園市政府辭任衛生局長，目前請假到8月底，桃市府在8月21日公布衛生局長繼任人選。

劉宜亷畢業於美國約翰霍普金斯大學衛生政策與管理博士、清華大學科技法律研究所博士班，研究所就讀政治大學法律所、台灣大學公衛所。曾任敏盛智慧醫療城院長、敏盛綜合醫院院長、龍潭敏盛醫院院長、苗栗縣政府衛生局局長、桃園縣政府衛生局局長、宜蘭縣政府衛生局局長。