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藥事調劑費待與醫界共識 藥師公會9/19千人陳抗

中央社／ 台北29日電

不滿診所調劑費擬調高與社區藥局相同，藥師公會理事長黃金舜今天跟健保署長石崇良當面談，初步達成將邀醫界再討論。黃金舜強調，9月19日仍將號召千人上街頭。

目前醫院、社區藥局和診所的藥事服務費（調劑費）健保點值分別為61點、54點、39點，但衛生福利部中央健康保險署規劃，擬調高診所調劑費與社區藥局相同。

消息一出引發藥界不滿，質疑恐讓醫藥分業遙遙無期，藥師公會理事長黃金舜一行10多人今天下午應邀與署長石崇良當面協商，歷經1.5小時閉門會議後達成初步共識。

石崇良會後向媒體說明，承諾支付標準調整需要兼顧「醫藥分業」、「分級醫療」、「民眾用藥權益」的3大主要原則，這是最大共識。今天唯一的結論是調劑費一口價有必要再討論，下一步是與醫師公會意見交換，後續藥師與醫師公會雙方協商，才會再度送入共擬會。

針對中央社記者提問下一場與醫師公會的意見交換會議時程、若未來共識是會稍微調整支付方式，是否趕得上送進今年9月25日就要舉行的114年總額協商會議，石崇良並沒有承諾可以來得及總額協商，他僅回應，後續意見交流、釐清服務困境等會議並沒有既定時間表。

儘管獲允諾再討論，黃金舜強調，仍將在9月19日號召千人上街，集結健保署大門口抗議，醫師跟藥師就像投手和捕手，互相配合有默契才能避免暴投，但診所藥師和醫師之間是聘用關係，就算對處方有疑慮也不見得敢直言。

黃金舜重申，先進國家醫藥都是採單軌制，甚至明文規定醫師不得經營藥局，醫師手上握有處方權，不可以再把手伸進藥品，且若民眾同時在不同醫療機構就醫，社區藥師可透過雲端藥歷為民眾用藥安全把關，這是用藥安全重要一環。

健保署 醫師 黃金

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