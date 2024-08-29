陳起軒奪沖煮咖啡冠軍 將代表台灣出賽

咖啡達人陳起軒奪下今年的世界盃咖啡沖煮大賽台灣賽冠軍，明年將代表台灣參與世界盃咖啡沖煮大賽全球決賽。

世界咖啡賽制組織（World Coffee Championship簡稱WCC）所舉辦的專業咖啡競賽、世界盃咖啡沖煮大賽日前在台灣舉辦台灣區決賽，最終由任職於Peaceand Love Cafe皮斯樂咖啡的陳起軒，打敗超過60名對手奪冠，他也將代表台灣參加明年的全球決賽。

根據Peace and Love Cafe 皮斯樂咖啡發布的新聞稿，陳起軒表示，WCC世界盃咖啡沖煮大賽的難度在採3段式賽制，考驗的是選手得以自選咖啡豆、水、手動沖煮道具等，在10分鐘完成3杯咖啡，決賽時還得設定比賽講稿、呈現主題，展現出咖啡和服務的風格和差異，呈現展演概念。

陳起軒說，他接觸咖啡的起點正好是果酸調咖啡流行之際，個人也喜愛酸質高的咖啡，因此，他與教練簡嘉程以個人喜好為前提，凸顯個人特色和咖啡特質的咖啡為主題，挑選經過特殊處理的巴拿馬莊園咖啡豆，不僅果酸高風格明亮，風味強度也表現好。

沖煮設定上，陳起軒融合了工作時常用的虹吸壺概念和日本世界咖啡冠軍的沖煮法、參數設定，使用帶有流水閥開關的浸泡式濾杯，拉長浸泡時間，並在濾杯下方加裝導管加速咖啡滴漏速度和力道，讓咖啡沖煮時同時具有類虹吸壺的咖啡厚度，卻可以避免浸泡後段所產生的雜味，讓咖啡既有明亮果酸風格，又有甜感和醇厚的風味口感。

陳起軒與教練簡嘉程在練習之初，即將沖煮時間設定較賽制縮短1分鐘，即便場上有突發狀況也有多餘時間排除困難和障礙，同時也留下更多的時間展現服務細節，與評審互動。