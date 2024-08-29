失智症月 衛部估114年初跨部會協調政策綱領3.0

每年9月為國際失智症月，台灣失智症協會、衛福部國健署都推出特展與紀錄片，回應今年「轉變對失智症的態度」主題。衛福部長照司長祝健芳表示，已啟動失智政策綱領3.0籌備。

衛生福利部委託國家衛生研究院調查發現，國內65歲以上長者失智盛行率7.99%，且其中有情緒及行為症狀（BPSD）發生率約66%。依國家發展委員會人口資料推估，今年全台65歲以上失智人口數35萬人，到民國120年可能上看47萬人，130年則會有68萬人。

衛生福利部長期照顧司長祝健芳今天出席「記憶探險：穿越時光迷霧」特展開幕記者會致詞表示，失智症政策綱領2.0將在2025年告一段落，目前正委託台灣失智症協會組成專家團隊並搜集各方建言，籌備失智症政策綱領3.0，預計明年初啟動跨部會協調。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，協會攜手失智症家庭共同策劃展覽，透過登島探險、光陰之森、記憶小鎮、德曼莎教室、時光祝福5大展區，盼消除社會大眾對失智症的誤解與污名，重新認識失智症和失智者，促進更加友善的社會環境。

其中，「登島探險」透過10大警訊測驗和互動遊戲，認識失智症早期症狀及檢測方法；「光陰之森」以真實故事為背景，展示失智症與老化差異、不同類型失智症特徵及疾病發展可能過程；「記憶小鎮」則介紹各種失智症家庭服務與資源。

「德曼莎教室」由失智者擔任活動帶領者或主講人，分享人生故事與生活愛好，透過實際互動相處，打破民眾對失智症的刻板印象；「時光祝福」則邀請民眾留下觀展心得與祝福。展覽自即起至9月11日，在松山文創園區創意空間舉辦。

此外，國健署也在今天召開「2024國際失智症月暨推動失智友善社區及場域成果紀錄影片發表」記者會，預告將於9月21日國際失智症日推出紀錄影片，透過台灣味的幸福、便利的幸福、跨越邊界的幸福及共伴的幸福，展現失智友善四大幸福。

國民健康署社區健康組長李嘉慧在記者會中簡報，去年民意調查發現，有7成以上民眾對失智症有明確了解，了解失智症並非單純老化；也有7成知道失智症可以預防及延緩病程。

國健署盼透過歷時4890個小時探索、記錄的影片，展現失智友善社區如何與台灣獨特生活文化交織，號召更多人加入加入失智友善行列。