過來人陳述社工「替代性創傷」困境 網認同：成社會體制的代罪羔羊

剴剴案的陳姓社工於27日遭到起訴，一名網友在更早之前於社交平台點出社工的困境，原PO指出社工的替代性創傷被更多人看見後，體制與機構並沒有隨之改變，讓社工在為了個案工作時感到絕望，連帶影響到個案，原PO更在文末呼籲改變體制，讓社工與其他助人者能更安穩地工作。

根據社團法人台灣自殺防治學會，「替代性創傷」是指，對於不重要的他人訴說的災難或疾病，雖未親身經驗卻因同理心影響，產生負面情緒，好似自己在災難或疾病的情境中，因而出現創傷反應。據台灣心理諮商資訊網，替代性創傷易發生於助人工作者身上。

原PO在Threads上發文表示，他認為社工最大的困境在於體制、社工所屬機構的態度，更提到「替代性創傷」過去不太被注意，但即使近幾年替代性創傷開始走上主流，體制和機構仍沒有改變，原PO也說，「當沒有一個支持的力量跟角色能夠協助時，這個工作（社工）真的很困難」，並點出，這會造成社工不單單為錢而是為生活、個案工作時，會走向絕望，然後影響個案。

原PO透露他擔任社工8年後，離職回到學校，因為他不想再繼續原本的生活，另外他也想進修、充電，找回擔任助人工作者的熱情，更直呼即使已經不是社工，卻仍保有「社工魂」，希望能在這專業效力，更盼望體制有所改變，使更多社工與助人工作者安穩工作。

網友紛紛留言表示認同，「替代性創傷burn out（累垮）」、「社工有時就像代罪羔羊一樣，承擔某些失功能家庭、社會體制不足的問題」、「我一直在想我們努力接住了個案和家庭，那誰來接住我們這群社工」、「我也曾跟你一樣，藉由離開充電，找回那個原本想做助人工作的熱情，現在又回到這份工作當中，但日子久了好像又容易出現疲乏或是需要充電，當社工真的好難」、「我身邊認識的已經至少有7、8個社工轉行，而且都篤定不會再回鍋，包含我」。