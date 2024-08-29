中風翁進食常嗆咳多次吸入性肺炎 咽部訓練後漸改善

曾姓老翁中風後喝水、吃飯常嗆到，多次引發吸入性肺炎，但他拒絕以鼻胃管進食，經復健科檢查發現其咽部力量不足，進行咽部訓練後，已逐漸改善嗆咳現象。

衛福部彰化醫院語言治療師顏婧縈今天透過新聞稿表示，身體狀況不佳的年長者常嗆咳，食物進入氣管後容易引發吸入性肺炎；據統計，吸入性肺炎患者死亡率近5成，是年長者一大殺手，造成嗆咳多因吞嚥障礙，若改善吞嚥能力，就能減少嗆咳發生。

75歲曾姓老翁中風後，曾因喝水後嗆到引起吸入性肺炎，住院後雖脫險，但之後又陸續發生類似情形，醫師建議家人考慮裝鼻胃管或胃造口，但老翁堅決反對，認為自己能由口進食。

顏婧縈說，與家屬協商後，對老翁進行螢光吞嚥攝影檢查，透過顯影劑可看見吞嚥4個期別，包括口腔準備期、口腔期、咽部期及食道期，有助於語言治療師及吞嚥照護團隊人員了解老翁吞嚥能力。

顏婧縈表示，檢查發現老翁因喉部上抬幅度不足，以及咽部肌肉收縮肌力不足，導致食物易殘留咽部，食物吞不乾淨就容易掉入氣管引起嗆咳，甚至造成連當事人都沒有感覺的靜默式吸入風險。

治療團隊對老翁進行咽部訓練，包括下巴阻抗運動及薛克式運動等，並請老翁調整進食姿勢，2個月後咽部力量提升，降低嗆咳風險。

彰化醫院復健科主任廖宜新表示，中風患者通常比較著重肢體復健，但臨床上，吞嚥困難及嗆咳問題也非常重要，一旦吞嚥不順，易發生吸入性肺炎；除中風者外，神經損傷者及年長者都要特別注意此類問題，可到復健科檢查評估。