思覺失調症推長效針劑治療 患者也能正常生活

高雄市一名陳先生大學時期出現思覺失調症病徵，經過醫院建議接受長效針劑治療後完成學業，還拿到英國碩士就職國外金融界，另外還有一位40歲陳姓病友大學時期感情生變導致發病，治療後再度重拾音樂教學工作，高雄市立凱旋醫院今天起在一樓大廳舉辦「思覺失調症科普展」，院方表示經過3年照護計畫發現，長效針劑可在1個月至半年不等時間施打1次，適合未能規律服藥或不喜歡讓別人看見常吃藥的病患，更能有效降低住院次數。

高雄市立凱旋醫院今日發表相關成果，院長周煌智指出，為預防精神疾病發作，優先使用長效針劑是趨勢，近3年使用人數增加超過3成，另相較未使用長效針劑，有使用的病友發病再住院次數較少，思覺失調症的好發年齡為20歲至30歲，國內罹病人數約15萬人，凱旋醫院從2021年啟動長效針劑照護計畫，隔年健保總額新增27億元專款給付。

高年精神科主任鄭塏達分析，長效針劑可防止一再復發導致內部功能退化，原則上每位思覺失調症病友均適合使用，他表示精神病友平均壽命比一般正常人少20歲左右。相較於口服藥劑，若使用長效針劑，思覺失調症病友住院風險降低6成，急診風險降低4成，治療後2年內死亡風險也減少4成。