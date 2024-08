凱米7月重創台灣 研究：氣候變遷加劇颱風威力

科學家今天表示,氣候變遷讓7月間肆虐台灣等地的颱風「凱米」(Gaemi)風雨威力更強。今年稍早,「凱米」在菲律賓、台灣和中國共造成約百人死亡。

法新社報導,「凱米」7月侵襲菲律賓,引發洪水和土石流,造成至少40人死亡之後,登陸台灣和中國。

在中國,凱米引發傾盆大雨,造成50人死亡,當局疏散30萬人。

科學家組成的世界氣候歸因組織(World Weather Attribution)研究「凱米」風災最嚴重的菲律賓北部、台灣和湖南省,結果發現,由於人為氣候變遷,凱米系統的風速增強7%,台灣降雨增加14%,湖南降雨增加9%。

由於菲律賓季風降雨模式複雜,這項研究無法就氣候變遷對菲律賓降雨的影響得出明確結論。

倫敦帝國學院(Imperial College London)葛拉漢氣候變遷和環境研究所(Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment)陶米(Ralf Toum)表示:「這項研究證實了我們的預期——更炎熱的海洋和大氣正在引發更強大、更持久和更致命的颱風。」