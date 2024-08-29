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凱米7月重創台灣 研究：氣候變遷加劇颱風威力

中央社／ 曼谷29日綜合外電報導
科學家今天表示，氣候變遷讓7月間肆虐台灣等地的颱風「凱米」（Gaemi）風雨威力更強。圖／報系資料圖
科學家今天表示，氣候變遷讓7月間肆虐台灣等地的颱風「凱米」（Gaemi）風雨威力更強。圖／報系資料圖

科學家今天表示，氣候變遷讓7月間肆虐台灣等地的颱風「凱米」（Gaemi）風雨威力更強。今年稍早，「凱米」在菲律賓、台灣和中國共造成約百人死亡。

法新社報導，「凱米」7月侵襲菲律賓，引發洪水和土石流，造成至少40人死亡之後，登陸台灣和中國。

在中國，凱米引發傾盆大雨，造成50人死亡，當局疏散30萬人。

科學家組成的世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）研究「凱米」風災最嚴重的菲律賓北部、台灣和湖南省，結果發現，由於人為氣候變遷，凱米系統的風速增強7%，台灣降雨增加14%，湖南降雨增加9%。

由於菲律賓季風降雨模式複雜，這項研究無法就氣候變遷對菲律賓降雨的影響得出明確結論。

倫敦帝國學院（Imperial College London）葛拉漢氣候變遷和環境研究所（Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment）陶米（Ralf Toum）表示：「這項研究證實了我們的預期——更炎熱的海洋和大氣正在引發更強大、更持久和更致命的颱風。」

氣候變遷 科學家 菲律賓 颱風

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