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思覺失調症好發於20歲至30歲 長效針劑助學霸改變人生

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市立凱旋醫院一樓大廳舉辦「思覺失調症科普展」，希望透過診間展覽，增進病友與家屬對於疾病的認識與了解。記者徐白櫻／攝影
高雄市立凱旋醫院一樓大廳舉辦「思覺失調症科普展」，希望透過診間展覽，增進病友與家屬對於疾病的認識與了解。記者徐白櫻／攝影

高雄市陳先生大學時期出現幻聽、被害妄想等思覺失調症病徵，接受長效針劑治療後完成學業，且遠赴英國攻讀碩士，就職國外金融界；另位40歲陳姓病友大學時期感情生變導致發病，治療後也能重拾音樂教學工作。高雄市立凱旋醫院表示，院方參與3年照護計畫發現，長效針劑可在1個月至半年不等時間施打1次，適合未能規律服藥或不喜歡讓別人看見常吃藥的病患，更能有效降低住院次數。

思覺失調症的好發年齡為20歲至30歲，國內罹病人數約15萬人。市立凱旋醫院從2021年啟動長效針劑照護計畫，隔年健保總額新增27億元專款給付。

凱旋醫院今日發表相關成果，院長周煌智指出，為預防精神疾病發作，優先使用長效針劑是趨勢，近3年使用人數增加超過3成，另相較未使用長效針劑，有使用的病友發病再住院次數較少。

高年精神科主任鄭塏達分析，長效針劑可防止一再復發導致內部功能退化，原則上每位思覺失調症病友均適合使用，特別建議無法每日規律服藥、首次發病、年輕族及每次回診須請假者使用，目前覆蓋率約為20％，仍有不小努力空間。

據研究，精神病友平均壽命比一般正常人少20歲左右。鄭塏達說，相較於口服藥劑，若使用長效針劑，思覺失調症病友住院風險降低 6成，急診風險降低4成，治療後2年內死亡風險也減少4成。

院方表示，凱旋醫院一樓大廳舉辦「思覺失調症科普展」，希望透過診間創意科普展，增進病友與家屬對於疾病的認識與了解。

高雄市立凱旋醫院今天舉辦思覺失調照護，精神疾病早期介入（EIP）介紹及成果發表會，希望更多病友認識長效針劑對於社區精神照護的重要性。記者徐白櫻／攝影
高雄市立凱旋醫院今天舉辦思覺失調照護，精神疾病早期介入（EIP）介紹及成果發表會，希望更多病友認識長效針劑對於社區精神照護的重要性。記者徐白櫻／攝影
高雄市立凱旋醫院一樓大廳舉辦「思覺失調症科普展」，希望透過診間展覽，增進病友與家屬對於疾病的認識與了解。記者徐白櫻／攝影
高雄市立凱旋醫院一樓大廳舉辦「思覺失調症科普展」，希望透過診間展覽，增進病友與家屬對於疾病的認識與了解。記者徐白櫻／攝影

思覺失調症 風險 高雄市

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