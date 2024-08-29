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醫師、教練一條龍 開具癌後運動處方

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

癌症康復的病友需要透過運動保持健康，應由醫師、物理治療師與教練合作建立「癌後運動處方箋」！民進黨立委王正旭29日於記者會表示，癌症的治癒率已達6成，癌後病友仍應持續追蹤與運動保持健康。物理治療師林昭印表示，癌後病友常陷入「不知道怎麼運動」的窘境，所以相當需要醫師、物理治療師與教練合作建立運動的模式。

癌症治癒率達6成

根據最新癌症登記統計顯示，台灣平均每年新確診罹癌的民眾高達12萬人，但106到110年全癌症五年存活率也逐步提升至61.2%。王正旭指出，總統賴清德提出2030年癌症死亡率死亡人數降低三分之一的願景，需要「癌症篩檢與治療」與「癌後追蹤與康復」雙管齊下。

他指出，癌症患者康復後，都有機會回到正常生活，但癌後照護需要跨系統、跨科別的資源整合，關鍵更是運動與定期追蹤，不僅需要推廣好的運動模式與運動場地，還需要有人專業指導免於運動傷害，「癌後運動處方」才能夠正確強化癌友的體適能。

國健署癌症防治組長林莉茹提醒，除了治療癌症之外，國家還有防治計畫，呼籲民眾保持健康飲食與規律運動，遠離菸、酒與檳榔，更鼓勵民眾進行篩檢，如果能早期發現癌症，治癒率就高達9成以上。

運動強度太弱了

台北醫學大學附設醫院腫瘤科醫師謝政毅表示，過往運動被排除於醫學領域之外，但隨著研究愈來愈多，運動成為癌後治療的重要部分，更有助於改善病友焦慮、疲憊等狀況。

他也指出，有效的運動需要「有計畫」、「有結構」還「規律性」，但根據癌症希望基金會與高雄醫學大學運動醫學系合作研究顯示，癌後病友雖然有運動，但83%僅從事如走路、散步等低強度運動，恐怕無法達到有效的運動成效。

跨領域合作運動處方

林昭印表示，在癌症治療的過程中，儘管醫師都會推薦癌後病友運動，但癌後病友常遇到「什麼時候可以開始運動」、「怎麼運動」與「不知道找誰運動」等三大難題，由於醫師對運動的理解可能有限，因此需要完整的團隊合作，與治療師與教練共同建立運動處方。

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