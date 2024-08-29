妥善照顧中度以上失智患者 衛福部擬分流服務據點

調查指出，國內失智症患者中，輕度以下占6成。為調配資源，衛福部長照司擬明年起調整失智據點補助對象，將中度以上患者轉至日照等長照服務，讓長輩獲得更合適照顧。

衛福部長期照顧司司長祝健芳今天出席台灣失智症協會「2024國際失智症月開幕記者會」並接受媒體聯訪表示，國家衛生研究調查發現，國內失智症患者中，臨床失智評估量表（CDR）等級為極輕度、輕度（0.5到1分）者占整體6成，但目前全國失智據點僅500多個，服務量能有限，因此除積極布建，也同步進行資源盤點。

祝健芳說明，目前失智據點1萬2000名使用者中，有約840人CDR評估為中度（2分），且可能已伴隨失能情況、或有情緒困擾；但考量失智據點較缺乏空間規範，人員訓練也僅接受數小時的失智照顧訓練，因此已與地方政府溝通，希望協助輔導個案轉到比較適合的場域。

祝健芳指出，尤其目前日照中心服務量能仍有約3成空間，且有人力配比、專業等規範，因此希望透過個管人員與家庭工作，選擇對長輩更好的照顧場域。

失智據點部分，祝健芳說，今年服務申請作業須知中，已請據點協助，在年底前媒合CDR達2分以上且長照需要等級第4至8級者到其他長照服務機構；並預計明年起不再針對這些個案提供補助，但據點仍可用自身經費持續提供服務。

資源布建部分，祝健芳說，針對失智伴隨有情緒障礙困擾者，今年推出「權責型失智據點」提供協助；並針對全台4000多處巷弄站的工作人員，提供失智基礎8小時訓練完訓獎勵金，讓沒有情緒困擾的失智症患者，也可到巷弄站活動，多方提升極輕度、輕度失智者的社會參與可近性。

「作為任何服務的使用者，我們也不是人家規劃了就會覺得合用。」台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，絕對支持精準布建資源，但認為還是要維持自主性和基本選擇性；且必須確保個案有地方可以去，如何自失智據點轉銜接到其他長照服務，非常重要。

目前個案為何選擇關懷據點而不是日照中心，陳筠靜說，不可諱言經費是一大原因，因為關懷據點不需要費用，但日照中心有部分負擔。另一方面，不少家屬認為日照中心較強調照顧，而關懷據點課程多元，在整體彈性、活動安排上，有較強的認知促進效果，因此認為較適合長輩。