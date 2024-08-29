隔不到1周又車聚 合歡山武嶺本周六恐現機車潮

合歡山武嶺海拔3275公尺，是全台公路最高點，是不少車友的必訪之地。有網友號召本周一（26日）機車車聚，警方不敢大意，當天加強交通疏導及取締。時隔不到1周，30日又要車聚，且逢周六假日；警方表示，已規畫相關勤務因應。

合歡山是國內熱門景點，四季特色別具，春賞杜鵑、冬追雪，入夏涼爽，還能觀星、看日出，其中武嶺地區有觀景平台，且標高3275公尺，是台灣公路的最高點，當地武嶺亭、甚至武嶺標牌，成為遊客留影地點，也是不少車友的必訪之地。

近年不僅常見自行車在武嶺舉辦相關賽事，不少汽、機車同好也會在網路號召車聚，本周一（26日）就有機車車聚活動，25日深夜就有車友陸續從新竹、苗栗、台中、南投等地夜衝合歡山，在武嶺集合看日出，車聚數量達200台。

由於，車聚看日出活動恐影響交通，且有疲勞駕駛等疑慮，警方不敢大意，出動警力加強交通疏導及取締，所幸活動過程平和順暢，未釀事故，但查獲無照駕駛5件、他種改裝車輛違規1件、未繫安全帶1件等汽機車違規，共開出7張罰單。

不料，時隔不到一周，網路又見車友號召各地同好，於本周六（31日）下午上合歡山武嶺車聚，但考量當天為假日，且武嶺停車空間有限，眾車友目前以昆陽為據點，集合後再行打算。警方獲報後，同樣不敢輕忽，已規畫相關交通勤務因應。

警方表示，為避免車聚活動影響周末山區交通，比照前次勤務規畫，除加強交通疏導、取締及道安宣導，也協請環保局、公路單位針對車牌、車輛改裝、噪音等違規進行聯合稽查，呼籲勿以身試法，也提醒民眾上山留意路況，並注意安全。