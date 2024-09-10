【行動力特輯】銀髮滋補靠龜鹿！每天一瓶還你一身好「骨」氣！
我們常說「骨氣」，這不僅僅是指人的氣節，對銀髮族來說，更是身體健康的一個象徵。隨著年齡增長，更容易受到損傷。此外，骨質流失與退化使得日常行動變得艱難，生活質量隨之下降。對於銀髮族來說，保持行動力和好骨氣是延續高品質生活的關鍵
創立於民國59年的老字號品牌「鐵牛」，一直是消費者多年來的好朋友，有句廣告詞「媽～我阿榮啦！」相信456年級同學都不陌生！秉持「健康要從日常打底」理念，鐵牛歷經多年研發推出「鐵牛養生滋補龜鹿飲」，除龜板、鹿角之外，還加入了人參、枸杞、黃精、甘草、杜仲葉、龍眼肉、大棗等中藥材一起慢火熬煮120小時，因此喝起來是甜甜的枸杞紅棗味，十分好入口，試飲過的消費者也都表示非常順口好喝。
「鐵牛養生滋補龜鹿飲」是第一家榮獲國家健康食品認證的龜鹿飲，除了中藥材外，更添加葡萄糖胺、膠原蛋白等營養素，幫助滋補靈活；名中醫師陳潮宗院長表示，「鐵牛養生滋補龜鹿飲」是由台大、成大、DCB等專業團隊聯合打造，且經動物實驗，固定攝取有助延緩骨質流失*；如果自己或家裡有銀髮族長輩、久站/不穩族、上下樓梯常不適的人、常久坐的上班族、產後婦女、健走慢跑族、負重族等族群，就非常建議一天一瓶。
(*經動物實驗結果，攝取本品可能有助於延緩骨流失)
尤其對銀髮族群而言，常擔心關鍵時刻會有氣無力？知名中醫陳潮宗院長推薦「鐵牛養生滋補龜鹿飲」絕對是平常保養的好幫手！且無防腐劑、無色素、零脂肪、低膽固醇，一天一瓶也不會造成身體負擔，還能同時滋補強身、增強體力，讓銀髮族重返年輕時的好活力、輕鬆守護關鍵行動力！
想要一身好骨氣，就從每天一瓶經GMP大廠、50多年老品牌、業界第一家健字號的「鐵牛養生滋補龜鹿飲」開始！且高達96％素人試飲後，體力、活力、行動力明顯有感變好！想要讓長輩重返年輕時的好身手，挑「鐵牛」就對啦！
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