快訊

2024台北國際滑水賽驚傳事故 工作人員落水失蹤警消緊急搜救

柯文哲暫卸黨主席3個月誰來代理？民眾黨內分析：人選恐是這2人

柯文哲道歉請假3個月自請調查 黃珊珊稱1900萬支出漏報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飯店等2小時才入住、吃早餐排到電梯口 他氣炸：難怪沒人想去國旅

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友去宜蘭遊玩訂了某間飯店，表訂下午3點可以入住，最後卻等到5點才進房，令他相當傻眼。示意圖／ingimage
有網友去宜蘭遊玩訂了某間飯店，表訂下午3點可以入住，最後卻等到5點才進房，令他相當傻眼。示意圖／ingimage

不少人會趁暑假時出國遊玩，即使不出國也會去國旅放鬆度假。一名網友去宜蘭遊玩訂了某間飯店，表訂下午3點可以入住，最後卻等到5點才進房，令他不禁抱怨，「國旅難怪沒人想去」。

一名網友在Threads發文，他去宜蘭遊玩，抵達飯店後本來表訂下午3點可以入住，卻到了4點仍然沒房間，櫃台甚至表示，「沒房間，我就是沒辦法」，4點半時，對方還很開心的說有一間房間可以入住了，「還是你們要不要擠一擠？」，但他們是6大3小共訂三間房，後來等到5點才有房間。更誇張的是吃早餐時的入場「盛況」，排隊排到電梯口，令他不禁直呼，「國旅這種水平真的很令人失望」。

網友紛紛表示，「那代表生意還是不錯啊！」、「因為現在都沒工整理房間了」、「真的沒必要國旅找罪受」、「飯店延遲多久提供房間，就要求延遲多久退房，不然延遲多久的時間照比例退費，這樣合理吧？」。

曾入住過同間飯店的網友表示，「樓上走廊有悶味，進房間後浴室還不斷飄出酸味。這種住房品質一晚一萬多，我真的後悔」、「上次去住，送洗衣服連洗都沒洗就說洗好了，送回來一聞根本沒洗，進房間地上還有壁虎」、「同天，我最後是5:30拿到房卡」、「房型很難打掃，如果12點退房清潔人員不多，真的會很難在3點前全部完成。貴得要死還不多請一點員工，用餐時間都要分梯次還是常沒東西」。

國旅 飯店

延伸閱讀

墾丁亂象致遊客雪崩下跌？學者指錯誤解讀：因客源改變

墾丁亂象挨轟「被國旅玩爛」 交通部出手2方向要業者「自清自律」

他1年玩4次墾丁…2天1夜3千有找！他曝花費細項：遵守2大原則

2大因素影響 國內旅館上半年住房率、價格下滑

相關新聞

雨區擴大！15縣市大雨特報恐一路下到晚上

雨區擴大，中央氣象署下午14時30分針對15縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

雷雨亂航班！松山機場暫停地面作業部分航班恐延誤

因雷雨影響，交通部民航局表示，松山機場14點17分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，注意航班異動...

國旅住房率衰退 花蓮震後剩1成

根據台灣旅宿網統計，今年上半年旅館業及民宿客房的住用率均較去年同期下降，兩者均不到五成，房價也同樣下跌，其中觀光旅館及旅...

隔不到1周又車聚 合歡山武嶺本周六恐現機車潮

合歡山武嶺海拔3275公尺，是全台公路最高點，是不少車友的必訪之地。有網友號召本周一（26日）機車車聚，警方不敢大意，當...

飯店等2小時才入住、吃早餐排到電梯口 他氣炸：難怪沒人想去國旅

不少人會趁暑假時出國遊玩，即使不出國也會去國旅放鬆度假。

思覺失調症好發於20歲至30歲 長效針劑助學霸改變人生

高雄市陳先生大學時期出現幻聽、被害妄想等思覺失調症病徵，接受長效針劑治療後完成學業，且遠赴英國攻讀碩士，就職國外金融界；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。