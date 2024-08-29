飯店等2小時才入住、吃早餐排到電梯口 他氣炸：難怪沒人想去國旅

不少人會趁暑假時出國遊玩，即使不出國也會去國旅放鬆度假。一名網友去宜蘭遊玩訂了某間飯店，表訂下午3點可以入住，最後卻等到5點才進房，令他不禁抱怨，「國旅難怪沒人想去」。

一名網友在Threads發文，他去宜蘭遊玩，抵達飯店後本來表訂下午3點可以入住，卻到了4點仍然沒房間，櫃台甚至表示，「沒房間，我就是沒辦法」，4點半時，對方還很開心的說有一間房間可以入住了，「還是你們要不要擠一擠？」，但他們是6大3小共訂三間房，後來等到5點才有房間。更誇張的是吃早餐時的入場「盛況」，排隊排到電梯口，令他不禁直呼，「國旅這種水平真的很令人失望」。

網友紛紛表示，「那代表生意還是不錯啊！」、「因為現在都沒工整理房間了」、「真的沒必要國旅找罪受」、「飯店延遲多久提供房間，就要求延遲多久退房，不然延遲多久的時間照比例退費，這樣合理吧？」。

曾入住過同間飯店的網友表示，「樓上走廊有悶味，進房間後浴室還不斷飄出酸味。這種住房品質一晚一萬多，我真的後悔」、「上次去住，送洗衣服連洗都沒洗就說洗好了，送回來一聞根本沒洗，進房間地上還有壁虎」、「同天，我最後是5:30拿到房卡」、「房型很難打掃，如果12點退房清潔人員不多，真的會很難在3點前全部完成。貴得要死還不多請一點員工，用餐時間都要分梯次還是常沒東西」。