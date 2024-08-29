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民眾上街喊「加熱菸捐挹注癌藥基金」 病團：本末倒置

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
有民眾走上街頭，希望政府開放加熱菸，挹注癌症新藥基金財源，癌症病友團體呼籲，任何財源都應經過審慎考慮，不可因為財務需求，放寬對青少年健康的維護。記者林琮恩／攝影
有民眾走上街頭，希望政府開放加熱菸，挹注癌症新藥基金財源，癌症病友團體呼籲，任何財源都應經過審慎考慮，不可因為財務需求，放寬對青少年健康的維護。記者林琮恩／攝影

有民團今天號召民眾走上街頭，以「百億癌症新藥基金何處來」為題，希望政府開放加熱菸，挹注癌症新藥基金財源。自2019年起，從無到有倡議成立癌症新藥基金的台灣癌症基金會發布聲明稿澄清，該活動並非台灣癌症基金會主辦，且「未獲悉有任何病友團體參與」，副執行長蔡麗娟表示，任何財源都應經過審慎考慮，不可因為財務需求，放寬對青少年健康的維護。

蔡麗娟說，不少癌症病友致電台灣癌症基金會，詢問該活動是否由基金會主辦，病友團體雖樂見民眾關注癌症病人困境，但開放新興菸品，必須有嚴謹、專業且透明的審查程序，而癌症新藥基金成立過程中，民眾希望有多元財源，但不論來源為何，都應該經過審慎考慮，且要有科學驗證。

「病團立場並不希望為了成立癌症新藥基金，就加速通過加熱菸。」蔡麗娟表示，政府目前以公務預算編列經費，用於癌症新藥基金，未來任何財務規畫，也必須符合財政紀律相關規定，但絕不能因為財源需求，放棄維護青少年健康，「下一代的健康相當重要，一定要以保障青少年健康為主。」任何政策調整都建議政府仍必須經過嚴謹、專業且透明的審查程序，確保不會因短期財政利益而損害長期公共健康。

蔡麗娟表示，感謝各界長期關注癌症新藥基金成立，病團堅信，政策治病必須以國民健康為根本出發，癌症新藥基金應廣泛探討多元財源可行性，才能創造全民共贏。

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，過去推動癌藥基金討論的病團均未參與行動，自己對該活動的出現相當錯愕，吸菸對民眾健康造成嚴重危害，而菸捐的設立，是希望提高抽菸成本，降低民眾抽菸意願，並以經費挹注各項健康政策，但各界不應「本末倒置」，為了籌錢而鼓勵民眾抽菸，病團絕不樂見。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 癌症新藥基金

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