子宮內膜癌年輕化 中醫給6大飲食、運動建議

衛福部最新統計，女性癌症前10名中，乳癌和子宮體癌分居第1、5名，中醫師指出，沒有生產經驗的人和有經驗的人相比，罹患乳癌、子宮內膜癌的機率較高，婦癌在中醫體質表現如血瘀及肝氣鬱、月經異常和出血點滴不止，飲食建議以植物性為主的飲食、避免含賀爾蒙製劑食品、限制高脂肪食物攝取、避免煙燻或燒烤食物、控制精緻糖攝取和保持規律的運動習慣。

台北市立聯合醫院忠孝院區血腫科主任簡采汝說，過去子宮內膜癌好發於40至60歲，但近年來子宮內膜癌的病患，年齡層有逐漸年輕化的趨勢，必須警覺初始症狀，針對高危險群病人，如服用抗癌藥物泰莫西芬（Tamoxifen）者，可定期接受經陰道超音波檢查子宮內膜厚度，當內膜增厚併有不正常陰道出血時，則建議病患接受子宮內膜切片，或刮搔手術以排除子宮內膜癌的可能性。

簡采汝指出，沒有生產經驗的人和有經驗的人相比，罹患乳癌、子宮內膜癌的機率較高，子宮體相關癌症發生率在我國婦女中居第5名，超越第10名的子宮頸癌、第7名的卵巢癌，而早期的子宮體癌症狀不明顯，患者容易誤以為是月經紊亂，往往未能及時求醫確診，容易錯過治療時機。

林口長庚紀念醫院中醫部主任黃澤宏表示，乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌等，與雌激素、黃體素等女性荷爾蒙有關，各種環境荷爾蒙，如塑化劑、雙酚A等，透過食物進入人體，干擾內分泌系統，增加婦癌風險，市售漢方草本中藥飲內中藥劑量未知，中藥應由中醫師診療開立，以符合病患個別的體質。

以乳癌為例，林口長庚紀念醫院中醫婦科主治醫師柯皓庭說，病患常見的治療副作用有5類，手術治療（淋巴水腫）、化學治療（血球低下、腸胃道不適、倦怠、神經毒性、落髮）、放射線治療（皮膚損傷）、抗賀爾蒙治療（更年期症狀、骨質疏鬆）和標靶治療（皮膚炎、腸炎）。

柯皓庭表示，中醫在乳癌團隊治療的角色及功能有5階段，包含「手術前後」促進傷口癒合、體力恢復；「化療期間」緩解副作用，使病患能完成整個腫瘤治療療程；「放療期間」緩解咽喉、咳嗽與皮膚等不適；「抗荷爾蒙治療」緩解潮紅、盜汗、失眠等類更年期症狀，以及降低腫瘤復發或轉移機率、提高病患免疫力及生活品質的追蹤期。

柯皓庭提醒，中醫輔助治療要定期追蹤肝功能，並謹慎使用人參、當歸等類雌激素中藥；簡采汝則指出，婦癌飲食建議以植物性為主、避免含賀爾蒙製劑食品、限制高脂肪食物攝取、避免煙燻或燒烤食物、控制精緻糖攝取和保持規律的運動習慣。