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再過7年 全台65歲以上失智人口將破47萬人

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署副署長賈淑麗（中）呼籲民眾認識失智症，共建失智友善社區，讓長輩在地安老。花蓮縣瑞智憶學苑領隊吳政樺（左一）、中華聖母基金會執行長黎世宏（左二）、嘉義縣失智友善藥局藥師趙坤賢（右二）、台北市立動物園園長諶亦聰（右一）。記者廖靜清／攝影
國健署副署長賈淑麗（中）呼籲民眾認識失智症，共建失智友善社區，讓長輩在地安老。花蓮縣瑞智憶學苑領隊吳政樺（左一）、中華聖母基金會執行長黎世宏（左二）、嘉義縣失智友善藥局藥師趙坤賢（右二）、台北市立動物園園長諶亦聰（右一）。記者廖靜清／攝影

失智症並非正常老化，而是腦部病變的疾病，過去很多家屬都以為患者是老番癲、老頑固，忽略及早就醫的重要性。國健署副署長賈淑麗表示，委託國科會的調查顯示，推估今年65歲以上失智症人口數約35萬人，預計到了120年，罹患失智症的人將破47萬。

賈淑麗說，以112年的調查結果來看，65歲以上長者失智症盛行率為7.99%，其中，女性是9.36%，高於男性的6.35%。這分調查推估，未來20年中，失智人口數平均每天增加近48人，約每30分鐘增加1位失智者。

這些數字讓人省思：失智症離我們非常近，要了解預防與及時診斷的重要性，並提早布建失智友善環境，民眾應具同理與包容，讓失智者能尊嚴、自主在地安老。賈淑麗提到，目前已超過7成民眾知道失智症並非單純老化現象，接下來還要融入多元、平等、包容，用愛撐起所有的照顧。

國健署推動失智友善社區已邁入第七年，目前全國已超過17000多千家失智友善組織，民眾加入失智友善天使數超過56.4萬人，形成社區安全守護網絡。響應2024年國際失智症月，今年推出失智友善社區及場域成果紀錄影片，透過失智友善四大幸福：台灣味的幸福、便利的幸福、跨越邊界的幸福及共伴的幸福，落實失智預防。

影片融入生活之中的藥局元素，目前全台灣的社區藥局，總數持續成長破萬，密度居全世界之冠，除了領慢性病連續用藥，現在也成為失智友善據點。嘉義縣失智友善藥局藥師趙坤賢表示，只要看到處方箋，就能知道民眾的慢性病控制，如果長輩換藥或是沒來拿藥，可以觀察出一些端倪，會主動詢問是不是發生什麼事情了？

藥局是失智友善社區重要的一環，趙坤賢說，不少藥師自發性加入失智照護據點，讓藥局成為發現失智的前哨站。尤其，新冠疫情期間，藥師親自送藥到府，送的不只是藥，還多了發現「失智症」的機會。

失智症 老化 藥局

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