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劉謙驚傳罹患零期肺腺癌 醫師：早期無症狀死亡率高

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院胸腔外科醫師鍾秉儒指出，台灣不少女性不吸菸也罹患肺腺癌，可能與空氣汙染、廚房油煙有關。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院胸腔外科醫師鍾秉儒指出，台灣不少女性不吸菸也罹患肺腺癌，可能與空氣汙染、廚房油煙有關。圖／花蓮慈濟醫院提供

知名魔術師劉謙驚傳罹患零期肺腺癌，胸腔外科醫師表示，肺癌早期無症狀，死亡率高，早期發現5年存活率可達6成以上，要是第四期存活率只剩1成；提醒民眾平時除了不抽菸外，也要注意廚房油煙、空氣汙染等。醫師建議可選低劑量電腦斷層檢查，能早期發現是否罹患肺癌，提前治療。

花蓮慈濟醫院胸腔外科醫師鍾秉儒表示，肺癌確診個案有5％被診斷為0期，30％被診斷為1期，3％被診斷為2期，11％被診斷為3期，50％被診斷為4期。目前第1期肺癌的5年存活率可達9成，到了第2期約6成，第3期則下降到約3成，若延誤治療到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成，差距很大。

鍾秉儒指出，想要檢查是否有肺腺癌，可選擇低劑量電腦斷層（LDCT），是目前國際上普遍認為有實證，可早期發現肺癌的篩檢工具，降低重度吸菸者肺癌死亡率。

國健署自2022年7月1日起補助LDCT肺癌篩檢，且2025年起，肺癌篩檢將有機會放寬吸菸者和有家族史的人，建議高風險民眾應定期篩檢，早期發現早期治療可提高療效。

鍾秉儒說，一名70多歲病人有重度吸菸史，罹患肺腺癌症第2期，雖沒有淋巴轉移，但手術後復發率仍高達3到4成，選擇達文西手術切除左下肺葉及更多淋巴廓清，可有效降低復發率。病人術後第1天移除引流管，第2天出院，目前口服抗腫瘤藥物，並定期門診追蹤，日常生活一切正常。

花蓮慈濟醫院表示，衛福部健保署自2023年3月起新增多項達文西手術給付，病人可減輕一大部分醫療費用；外科醫師能進行以往胸腔鏡手術無法完成的操作，更細緻分離要切除的組織。

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