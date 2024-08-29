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提倡癌症「運動處方」 立委王正旭持啞鈴示範深蹲

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
癌症希望基金會榮譽董事、北醫附醫血液腫瘤科主治醫師謝政毅表示，根據國際研究，運動有效減少焦慮、憂鬱、疲憊、淋巴水腫等，並提高生活品質，改善癌後疲憊。記者林琮恩／攝影
癌症希望基金會榮譽董事、北醫附醫血液腫瘤科主治醫師謝政毅表示，根據國際研究，運動有效減少焦慮、憂鬱、疲憊、淋巴水腫等，並提高生活品質，改善癌後疲憊。記者林琮恩／攝影

國內癌症存活率突破6成，罹癌不再是絕症，治療後要恢復日常生活，如何運動成為重點。美國癌症協會將「運動處方」列為癌後治療重要項目。但專家點出，大部分癌症病友都知道要運動，卻對於運動時機與方式，卻不夠瞭解，癌症希望基金會一項調查指出，癌症病友近8成偏好以「散步」作為運動，但因運動強度低，散步對病友幫助有限，「並非動得有效。」

癌症希望基基金會與立法委員王正旭國會辦公室，今天辦「癌後運動處方 有動5保庇」記者會，在運動示範環節，王正旭手持啞鈴，親自演示如何正確做深蹲。他表示，台灣癌症康復者累計超過80萬人，對國家而言是重要勞動力，且可傳承防癌經驗；罹癌後，運動是恢復健康的開始，希望政府單位統合各層級醫療資源，跨系統、跨科別，由各職類醫療人員，提供癌症病人好的運動模式與運動場所。

「國外早就看到癌症存活率提升，開始提倡運動是良藥觀念。」癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，基金會提出「癌後運動處方」，其中處方二字，是為提供民眾對運動模式的遵從性，癌症五年存活率，由22.6%提升至62%，罹癌不再是生命終點，而是衝擊，罹癌後人體力不好，需要有效的運動指導，讓病人罹癌後安全、有效的從事運動，希望國健署從癌症防治組、社區健康組共同合作，為病人多做一些事情。

癌友運動常面臨三不知：不知何時動、怎麼動、找誰動。美國體能協會官方講師林冠廷強調，癌友運動必須「動之有道」，針對肌力、肌耐力、敏捷、平衡、心肺等五大核心能力加以鍛鍊，才能達到有效運動。

癌友運動未必動得有效。癌症希望基金會榮譽董事、北醫附醫血液腫瘤科主治醫師謝政毅表示，根據國際研究，運動有效減少焦慮、憂鬱、疲憊、淋巴水腫等，並提高生活品質，改善癌後疲憊；基金會調查，41%癌症病人，因醫療人員、專業運動指導員建議，產生運動動機，但每次僅運動10至30分鐘，44%癌友表示，治療後不良反應，是阻礙運動的原因，「長照相關政策不能只是協助民眾購置拐杖，必須從運動推廣做起。」

國健署癌症防治組林莉茹表示，建議癌症病人要遵守正確的醫療，不要聽信偏方，醫師怎麼說就怎麼做，生活照顧方面，不是只有治療，注意自己的營養、保持開心的心，也是罹癌過程，必須要注意的事，「遵守正確醫療、健康生活要動，才能讓治療效果更好。」

癌症希望基基金會與立法委員王正旭國會辦公室，今天辦「癌後運動處方 有動5保庇」記者會，在運動示範環節，王正旭（中）手持啞鈴，親自演示如何正確做深蹲。記者林琮恩／攝影
癌症希望基基金會與立法委員王正旭國會辦公室，今天辦「癌後運動處方 有動5保庇」記者會，在運動示範環節，王正旭（中）手持啞鈴，親自演示如何正確做深蹲。記者林琮恩／攝影

癌症 罹癌 運動

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