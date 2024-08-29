中秋返鄉注意！高鐵再加開4班次 周六凌晨開放購票

中秋節將至，台灣高鐵今年中秋疏運加開136班次列車，經檢視旅客需求及運能調度後，宣布再加開4班次列車，總計加開140班次列車，以加強服務返鄉及出遊旅客，加班班次將自8月31日周六凌晨0時起開放購票。

高鐵宣布，2024中秋疏運自9月13日至18日為期6天，經檢視旅客需求及運能調度後，決定再加開4班次列車，包含南下2班、北上2班，以加強服務返鄉及出遊旅客。

再加開的車次，將於本周六（31日）凌晨0時起開放購票，民眾可利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早完成訂位、取票。

高鐵指出，再加開4班次後，總計今年中秋疏運期間共加開140班次列車，南下56班、北上84班，總計6天提供1086 班次列車的旅運服務。

欲搭乘自由座的乘客，高鐵說明，可利用高鐵企業網站（購票資訊→快速查詢→時刻表與票價查詢），或是高鐵App車次查詢功能，預先查詢自由座車廂配置；到站後，也可在車站大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，獲得最近車次的自由座車廂配置資訊。

購買自由座車票，建議利用最新版本的「T-EX行動購票」App，在車站大廳開啟藍牙功能，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省排隊購票時間。

高鐵表示，為方便旅客提早規畫行程，官網已於首頁公告「疏運期銷售資訊」，且持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況。