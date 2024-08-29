快訊

年輕夫妻鬧離婚！不爭百萬名牌包「卻搶13隻寵物龜撫養權」：有6位數身價

「請假說」以退為進？小草動員挺柯文哲 民眾黨內疾呼設接班制

熊本知事造訪神祕 台積日本3廠在北九州？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋返鄉注意！高鐵再加開4班次 周六凌晨開放購票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵今天宣布，中秋疏運列車再加開4班次，周六凌晨開放購票。聯合報系資料照
台灣高鐵今天宣布，中秋疏運列車再加開4班次，周六凌晨開放購票。聯合報系資料照

中秋節將至，台灣高鐵今年中秋疏運加開136班次列車，經檢視旅客需求及運能調度後，宣布再加開4班次列車，總計加開140班次列車，以加強服務返鄉及出遊旅客，加班班次將自8月31日周六凌晨0時起開放購票。

高鐵宣布，2024中秋疏運自9月13日至18日為期6天，經檢視旅客需求及運能調度後，決定再加開4班次列車，包含南下2班、北上2班，以加強服務返鄉及出遊旅客。

再加開的車次，將於本周六（31日）凌晨0時起開放購票，民眾可利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早完成訂位、取票。

高鐵指出，再加開4班次後，總計今年中秋疏運期間共加開140班次列車，南下56班、北上84班，總計6天提供1086 班次列車的旅運服務。

欲搭乘自由座的乘客，高鐵說明，可利用高鐵企業網站（購票資訊→快速查詢→時刻表與票價查詢），或是高鐵App車次查詢功能，預先查詢自由座車廂配置；到站後，也可在車站大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，獲得最近車次的自由座車廂配置資訊。

購買自由座車票，建議利用最新版本的「T-EX行動購票」App，在車站大廳開啟藍牙功能，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，節省排隊購票時間。

高鐵表示，為方便旅客提早規畫行程，官網已於首頁公告「疏運期銷售資訊」，且持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況。

高鐵提醒，中秋疏運期間9月13日（周五）南下的1337、1173車次；9月15日（周日）北上的1336；9月17日（周二）北上的1336、1698、1296車次，上述6班次為2節自由座車廂，抵達端點站（左營站／南港站）的時間，將超過凌晨0時（最晚至晚間0時30分抵達端點站），欲搭乘這6班旅客，需留意到站時間，並預先安排到站後的交通接駁，以確保中秋假期行程順暢。

台灣高鐵今天宣布，中秋疏運列車再加開4班次，周六凌晨開放購票。聯合報系資料照
台灣高鐵今天宣布，中秋疏運列車再加開4班次，周六凌晨開放購票。聯合報系資料照

中秋節 高鐵

延伸閱讀

台灣高鐵2024中秋疏運再加開4列車 8月31日凌晨開放購票

營養師分享健康過中秋4秘訣 還自創低卡茶香冰皮月餅

未來AI重鎮！ 南市府「高鐵產業專用區」1.3萬坪土地招標

高鐵產學合作培育運輸人才 逾300大學生參與

相關新聞

颱風珊珊影響日本5天對台灣「回馬槍」？氣象署這麼說

珊珊颱風上午登陸日本九州鹿兒島，中央氣象署預員報李孟軒上午指出，目前珊珊正為日本帶來明顯強風及豪雨，未來移動方向預估先偏...

珊珊颱風亂台日航班 中華航空宣布今4航班取消

受珊珊颱風影響，部分台日往返航班今異動或取消，中華航空表示，今天共取消4航班，包括CI194／CI195桃園往返熊本、C...

不食人間煙火？空曠鄉間大道「限速30」惹爭議 網調侃：建議禁止汽車上路

有一名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼出一張照片並發文表示「終於知道30不合理了吧！」，從照片中可見，在空曠的鄉間，有一條又直又寬的四線道上，原本標記著時速30，但已經被塗改為時速40。照片曝光，立馬引發網友熱議，笑稱：「慢慢加。」

國旅住房率衰退 花蓮震後剩1成

根據台灣旅宿網統計，今年上半年旅館業及民宿客房的住用率均較去年同期下降，兩者均不到五成，房價也同樣下跌，其中觀光旅館及旅...

墾丁亂象致遊客雪崩下跌？學者指錯誤解讀：因客源改變

墾丁觀光榮景不再，物價及景點亂象多次引發民眾討論，也影響國人旅遊意願，更有網友發現遊客數自2015年的808萬人跌至今年...

父母把小孩趕下車頻傳 專家：丟棄式教育影響人格發展

近年國內外都有幼童遭家長趕下車丟包的案例，有孩子拍打車窗苦求爸媽別丟下他，也有孩童被父母拉下機車一腳踹開，日本更發生男童因車資不足被司機趕下車，酷暑下走了2個多小時才回家。專家指出，大人這類「丟棄式」教育對孩童身心影響大，恐將造成惡性循環，不足為取，且大人也可能因此違法而被判刑或面臨罰款。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。