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高溫攀升易致「熱危害」 北市聯醫揭兩大狀況恐傷害腎臟

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
全球暖化日益嚴重，氣溫年年攀升，炎熱所致的熱危害恐對戶外工作者、中年糖尿病患者、慢性腎臟病患者造成危險。本報系資料照／記者潘俊宏攝影
全球暖化日益嚴重，氣溫年年攀升，炎熱所致的熱危害恐對戶外工作者、中年糖尿病患者、慢性腎臟病患者造成危險。本報系資料照／記者潘俊宏攝影

全球暖化日益嚴重，氣溫年年攀升，台北市立聯合醫院今指出，氣溫與內臟健康有所關聯，炎熱所致的熱危害恐對戶外工作者、中年糖尿病患者、慢性腎臟病患者造成危險，當中致使腎臟損傷的兩大主因，包含高溫可能誘發全身性發炎反應，以及缺水、脫水等水分補充不足狀況，建議別久待高溫悶熱、烈日曝曬或濕度過高的環境。

聯醫表示，熱危害泛指熱衰竭、熱中暑等因外界溫度上升致身體調節失衡的狀況。其實，人體有自我調節機制，體溫維持在約36度、37度，當身體的熱調節能力下降，核心體溫上升過快，散熱機制失衡，身體就會出現發炎現象。

院方指出，面對高溫時，不只全身性發炎反應，人體也會因大量流汗、蒸發，導致水分快速流失，若水分補充不及或不足而造成脫水現象，是會影響腎臟功能。

聯醫陽明院區腎臟內科主任謝至同表示，腎臟是維持人體液體平衡的器官，對於極端高溫特別敏感，熱危害還可能產生併發症橫紋肌溶解，若沒有即時治療，肌肉破壞得太嚴重而導致腎臟機能損傷、甚至嚴重急性腎衰竭。

謝至同說，長時間暴露在戶外的工作者是危險族群，包含軍人、戶外勞動者、農林漁牧、建築工程、或密閉空間者與運動選手等。過度肥胖、年長者、孕婦、嬰幼兒也都具有風險，至於糖尿病、心血管疾病等慢性病患者、中風患者、罹患呼吸道疾病氣喘、慢性阻塞性肺病、慢性腎臟病者，都屬於高風險族群。

他提及，人體體溫調節中樞主要是透過皮膚、毛細孔、血管和呼吸的傳導、對流、輻射、蒸發來調節，無論哪個族群出現熱傷害，症狀大多相似，全身無力、頭痛頭暈、口乾想吐、肌肉抽筋等，嚴重恐出現中樞神經異常，甚至意識不清或昏迷。

他指出，溫度、濕度及暴露時間都是降低熱危害帶給身體負擔與影響的關鍵，高溫悶熱或烈日曝曬的環境，易使體溫調節失衡，溼度太高的環境則會讓人體代謝蒸發的效率變差，建議不要久待；適時補充水分及電解質，有助於舒緩狀況；平日飲食管理3多3少，多纖維、多蔬果、多喝水、少鹽、少油、少糖，可降低腎臟負擔，提升對抗環境變化的能力。

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