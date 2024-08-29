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婦人口臭困擾多年才知是「食道憩室」！ 胸腔鏡切除隔天就改善

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院胸腔外科主任謝旻孝醫師看診示意圖。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院胸腔外科主任謝旻孝醫師看診示意圖。圖／台北慈濟醫院提供

北部一名61歲許姓女士長期受口腔異味所擾，各種方法也都難以改善，經就醫檢查發現有食道憩室，因食物殘渣掉入所致。台北慈濟醫院胸腔外科主任謝旻孝醫師表示，現在可透過胸腔鏡手術快速切除，解決病患困擾；雖該情況不常見，但建議民眾細嚼慢嚥、適量飲食來避免形成憩室。

許女兩年多來餐後口腔都有明顯異味，就算調整刷牙頻率、更換牙膏以及漱口水都沒有改善，嚴重影響社交生活，經親友建議至醫院檢查，結果胃鏡檢查發現食道異常，發現食道中段有一個3.5公分大的憩室，導致食物殘渣掉入後受細菌分解發酵進而產生異味。

謝旻孝說明，食道憩室發生率低，且沒有特別的好發族群，根據國外文獻統計，約10萬人中有2至3人可能會出現，一般會有吞嚥困難、嗆咳、胸痛、口腔異味等症狀，若遲遲未處理，憩室可能反覆發炎，或因嗆咳造成吸入性肺炎等併發症。

謝旻孝指出，食道憩室一般透過胃鏡來初步確認，如有結構異常，則進一步食道攝影及電腦斷層，找出準確位置及憩室大小，而食道憩室依位置有不同手術選擇。以中、下段食道憩室為例，傳統治療方式需要執行開胸手術，在側胸壁畫出約15公分的傷口，撐開肋骨後進入肋膜腔將憩室切除，而現今胸腔鏡手術則是在肋間透過約2至3公分大的孔洞抵達病灶，並在胸腔鏡及胃鏡的輔助下完成憩室的定位及切除。

謝旻孝表示，胸腔鏡手術不僅傷口小、病人疼痛度較低，且預後程度良好，復發率趨近於零。許女士就是透過胸腔鏡食道憩室手術，將膨出的憩室切除，術後隔日進食也不再受異味影響。

謝旻孝提醒，食道憩室雖然不常見，但基於可能的造成原因，仍建議民眾養成良好的飲食習慣，如細嚼慢嚥、適量飲食等，以免食道粘膜、肌肉因吞嚥時的壓力長期不平均而形成憩室。若發現吞嚥困難、胸悶胸痛或口腔有明顯異味且無法去除等情形，建議就醫檢查。

食道攝影檢查顯示，許女士食道中段有一個3.5公分大的憩室。圖／台北慈濟醫院提供
食道攝影檢查顯示，許女士食道中段有一個3.5公分大的憩室。圖／台北慈濟醫院提供

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