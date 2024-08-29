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李遠臉書讚國片愛情城事 不忘為文化幣政策加溫

中央社／ 台北29日電

自己的電影自己看，文化部長李遠今天在臉書上分享國片「愛情城事」，充滿實驗、原創性，也歡迎文化幣使用者善用「台灣電影馬拉松」活動，看越多點數回饋越多，活動倒數2週可把握。

李遠在臉書上表示，「愛情城事」是暑假最後一檔國片，「這是一部充滿勇氣、實驗、原創及誠意，並且展現影視產業大團結的台灣電影」，就像暑假結束前最後一道煙火，把黑暗的夜空綻放成亮麗燦爛的星空。

李遠說，這部電影讓他想起自己未滿30歲時，踏入電影產業充滿豪情壯志的期許：「如果能夠製作一部充滿實驗性及原創性，對未來有影響力的電影，勝過拍100部品質低劣甚至抄襲的作品。」

李遠盛讚「愛情城事」完全不從傳統的電影產業商業模式去思考，企圖創造另一種全新的電影創作模式，讓他想起1980年代初期中央電影公司大膽啟用4位年輕新秀導演楊德昌、柯一正、張毅、陶德辰所拍攝的「光陰的故事」，當時被譏笑為學生實驗電影，結果票房不錯，也成「台灣新電影浪潮」開端。

「愛情城事」由曾寶儀、馬君慈擔任監製和製作人，以台北這個快速變動、新舊雜陳、多元發展的城市為背景，橫跨疫情來襲前後，挑選來自台灣、香港、馬來西亞、不丹與法國等地年輕優秀導演，各自創作出不同的情感故事，各抒己見，從形式、表演、故事內容等都有重大的突破。

李遠最後也不忘為文化部文化幣政策加溫，他提醒如果是文化幣使用者，「台灣電影馬拉松」活動將持續到9月15日，看越多部國片回饋越多點數，看到第5部時可以得到1000點，「最後兩星期，請好好把握」。

李遠也喊話，「自己的電影自己看，自己的文化自己創造」，期待一個台灣21世紀的新文化運動的來臨，就從台灣電影開始。

李遠 電影 馬拉松

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