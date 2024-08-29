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強化捷運事故通報！交通部修法軌道拋擲物品最高罰100萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為完善大眾捷運系統營運機構事故通報機制，交通部今預告修正「大眾捷運法」。圖為新北環狀線受強震影響發生鋼箱梁錯位，捷運局加固情況。聯合報系資料照
為完善大眾捷運系統營運機構事故通報機制，交通部今預告修正「大眾捷運法」。圖為新北環狀線受強震影響發生鋼箱梁錯位，捷運局加固情況。聯合報系資料照

台中捷運去年5月10日遭興富發文心愛悅建案掉落的吊臂砸中車廂，釀1死10傷慘劇，為完善大眾捷運系統營運機構事故通報機制，交通部今預告修正「大眾捷運法」，規定除一般行車事故，異常事件也要通報；另在軌道上堆積或拋擲物品影響行車，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

交通部表示，考量大眾捷運也為鐵道運輸系統之一環，參照鐵路法對於安全條文的架構，完善大眾捷運系統營運機構事故通報機制，確保行車安全，並強化主管機關對於營運機構監理機制，因此修正大眾捷運法部分條文。

修正內容包含，大眾捷運系統營運機構除重大行車事故、一般型車事故外，異常事件也須按月彙報，並應訂定應變計畫，由地方主管機關查核應變計畫內容及演練情形；另應與地方政府建立災害防救工作聯繫平台，並定期召開聯繫會議。

且須根據行車事故及異常事件提出安全管理報告。為利地方主管機關調查，須保存列車行車運轉、列車監控及維修保養等紀錄；地方主管機關檢討或調查行車事故或異常事件時，可依法裁處或做必要處置，從業人員應配合調查，不得規避、妨礙或拒絕。

交通部指出，若在大眾捷運系統軌道或設備上堆積、放置或拋擲物品，妨害行車安全，以及非大眾捷運系統人員或車輛，進入大眾捷運系統的路線、橋樑、隧道、涵管內及場、站區內非供公眾通行場所，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

另外，針對大眾捷運系統營運機構未針對重大行車事故、一般型車事故、異常事件搜集資料，調查研究、分析原因、採取預防或改進措施提供給地方主管機關查驗；未提出安全管理報告或未有效保存營運列車的行車運轉、列車監控及維修保養的紀錄；以及違規、妨礙或拒絕配合地方主管機關的檢討或調查，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

交通部表示，有前項各款情形之一，將通知其限期改正或改善，屆期未改正或改善者，「按次處罰」；情節重大者，並得停止其營運之一部或全部或廢止其營運許可。

為完善大眾捷運系統營運機構事故通報機制，交通部今預告修正「大眾捷運法」。圖為台中捷運去年5月遭吊臂砸中捷運車廂釀1死10傷。聯合報系資料照
為完善大眾捷運系統營運機構事故通報機制，交通部今預告修正「大眾捷運法」。圖為台中捷運去年5月遭吊臂砸中捷運車廂釀1死10傷。聯合報系資料照
為完善大眾捷運系統營運機構事故通報機制，交通部今預告修正「大眾捷運法」。聯合報系資料照
為完善大眾捷運系統營運機構事故通報機制，交通部今預告修正「大眾捷運法」。聯合報系資料照

主管 台中捷運

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