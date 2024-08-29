不食人間煙火？空曠鄉間大道「限速30」惹爭議 網調侃：建議禁止汽車上路

有一名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼出一張照片並發文表示「終於知道30不合理了吧！」，從照片中可見，在空曠的鄉間，有一條又直又寬的四線道上，原本標記限速30，已經塗改為限速40。照片曝光，立馬引發網友熱議，笑稱：「慢慢加。」

照片曝光後，立刻引起網友熱烈留言「這種鄉間道路在德國限速通常都80-100」、「捷克的也是90，還是單線道」、「我們這還有下坡路限速30外加區間的咧」、「40也很不合理，至少要70」、「40也不合理啊，有些道路的限速真的是很無言」、「連市區標準道路都有50了，這種地方只有40」。

有網友表示乾脆「建議禁止汽車上路」好了，「40？這群不食人間煙火的」、「40？繼續維持30好了」、「三歲小孩騎三輪車用飆的都不只40了」、「怠速慢慢+到4檔都超過了，哈」、「這四線道欸，60都太客氣」。

不過也有不少網友回應「慢就是安全，全部都給我下來用走的」、「台灣路口太多沒辦法，國外可以一路到底幾公里才碰到路口吧」，建議「應該路口設計減速標示，其他地方隨車流速度才是正常的」。