批挑起用電的南北戰爭 環團：四接是台電高層的遮羞布

台電董事長曾文生日前指出，不對桃園以北用電量5MW以上資料中心供電，希望這類資料中心能在電網相對比較不壅塞的地方設廠。環保團體表示，相關說法根本是帶風向引發「南北戰爭」，北部電網真正的問題在於北西與北東區域間電網的融通上限，而非用電力開發的舊思維拼命蓋火力電廠當遮羞布遮掩問題。

多個環保團體今天於立法院舉辦「四接不是缺電萬靈丹 電網韌性立即總檢討」記者會，除討論能源管理、發電容量配置等議題外，也直指台電為北部電網融通上限刻意針對四接興建的極大荒謬，更要求政府停止以錯誤訊息帶風向，也應立即對10年5000億的強化電網韌性計畫進行總檢討。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，經濟部以北部缺電為由限制桃園以北供電，但細看經濟部文宣中的北部包含新竹縣、新竹市及連江縣。而2023年新竹縣市用電共210.29億度，發電約22.61億度，差額187.68億度，接近經濟部所謂北部電力缺口181億度。「北北基宜桃」電力供需平衡，和用電量高、發電量少的新竹縣市合併計算後，才變缺電，如今卻利用併入新竹縣市計算後的缺口來強推四接。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，當初犧牲藻礁開發大潭三接時，經濟部宣稱是為了協和除役和北北基桃近1000萬人用電需求，結果協和今年底即將除役，為開發協和四接竟將北部切割為北西、北東兩塊，甚至改口稱大潭新增電力送不到北東，需要再蓋協和四接，這種無賴的做法讓人無法認同。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，協和四接幾乎已經變成台電高層的遮羞布，北部電網的火力發電就算協和電廠今年底除役後，仍高於中部與南部，北部電網真正應該應該要解決的是北西與北東區域間電網融通上限問題，而不是用電力開發的舊思維拼命蓋火力電廠遮掩問題，甚至主動挑起區域矛盾來遮掩長期以來的發展失衡，繼續對弱勢區域軟土深掘。

守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，不論藍綠執政，遇到電力管理問題總是反反覆覆台灣不缺電，碰上國營企業需開發利益就開始大喊缺電，要求經濟部與台電不要為政策缺失或是為圖利國營企業大肆販售缺電恐懼，應立即檢討已經遺忘多年的電網效率改善計畫與開倒車多年的能源轉型政策。

環境權保障基金會研究員林彥廷指出，若考慮2050年淨零排放與電力去碳化的時程，這些燃氣機組最晚到2035年就可能因為減碳壓力而必須大幅度減少發電，呼籲經濟部及台電應審慎考慮第四天然氣接收站與協和電廠的必要性，避免增加台電的閒置資產及造成碳鎖定。