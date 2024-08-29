快訊

颱風前夕爬富士山！台遊客「跌倒被背下山」 日網怒：該收救援費

MLB／大谷翔平首局首打席開砲 42轟穩居國聯全壘打王

進水的iPhone靠「2分鐘都市傳說」有用嗎？手機實測排水功能曝光

墾丁亂象致遊客雪崩下跌？學者指錯誤解讀：因客源改變

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
墾丁觀光近日備受討論。本報系資料照
墾丁觀光近日備受討論。本報系資料照

墾丁觀光榮景不再，物價及景點亂象多次引發民眾討論，也影響國人旅遊意願，更有網友發現遊客數自2015年的808萬人跌至今年僅剩下132萬人，「10年來跌7成」。但有學者指出，這其實是錯誤解讀統計數字，主因是「客群改變」，2014至2015年大量陸客來台，若旅客一天內走了3個景點，就會被算到訪3次。

近日百萬YouTuber「儒哥」在影片中提到，墾丁大街6片櫛瓜要價100元，讓墾丁物價再度引發討論；而南灣沙灘被業者插滿陽傘占位亂象，也多次引發民眾批評，讓民眾認為，到國旅墾丁遊客人數已雪崩式下跌。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，從旅館營收來看，屏東（含墾丁）的旅館數及總營收仍是逐年成長，若旅客數真的下滑7成，旅館恐就要倒一片，但實際上並沒有。網友使用的雖然是真實數據，但解讀「10年來跌7成」其實是錯誤的，主因還有「客群的改變」。

黃正聰說明，2014至2015年有大量陸客來台，墾丁為必去景點，如果1名旅客一天內前往鵝鑾鼻公園、貓鼻頭公園及社頂公園，儘管每個景點都只停留30分鐘，仍會被計算3次到訪人次。

他也說，另一種極端是度假型的旅客，或一來再來的回流客，因為表列的景點都已經去過，抵達墾丁就在飯店渡假，晚上再出來墾丁大街吃喝逛逛，這類旅客完全沒有到訪景點，也就沒有貢獻到旅次，但對墾丁的經濟貢獻卻是很大。

黃正聰指出，最近有很多對於墾丁旅遊的批評，連帶影響民眾對國旅的信心，但根據觀光署統計，去年每人出國平均消費為6萬0481元，一家四口就要24萬元，這筆錢幾乎可以每周在國旅渡假、住到不錯的旅館，且不用半夜起來等飛機。他認為，墾丁確實有改進的空間，國旅也有優化空間，但偶爾安排渡假可以更了解台灣各地的美好。

屏東一般旅館營收分析。圖／前瞻觀光政策研究室提供
屏東一般旅館營收分析。圖／前瞻觀光政策研究室提供
墾丁各景區歷年到訪人次。圖／前瞻觀光政策研究室提供
墾丁各景區歷年到訪人次。圖／前瞻觀光政策研究室提供

墾丁 景點

延伸閱讀

他1年玩4次墾丁…2天1夜3千有找！他曝花費細項：遵守2大原則

來玩過3次！日本作家真心吐「墾丁還在進步」：和沖繩根本不能比

墾丁櫛瓜6片100元挨轟！在地人曝農會驚人售價 他嘆：恆春人是無辜的

墾丁觀光區被罵爆 他問「到底惹到誰？」 網揭暗黑真相

相關新聞

颱風珊珊影響日本5天對台灣「回馬槍」？氣象署這麼說

珊珊颱風上午登陸日本九州鹿兒島，中央氣象署預員報李孟軒上午指出，目前珊珊正為日本帶來明顯強風及豪雨，未來移動方向預估先偏...

珊珊颱風亂台日航班 中華航空宣布今4航班取消

受珊珊颱風影響，部分台日往返航班今異動或取消，中華航空表示，今天共取消4航班，包括CI194／CI195桃園往返熊本、C...

國旅住房率衰退 花蓮震後剩1成

根據台灣旅宿網統計，今年上半年旅館業及民宿客房的住用率均較去年同期下降，兩者均不到五成，房價也同樣下跌，其中觀光旅館及旅...

墾丁亂象致遊客雪崩下跌？學者指錯誤解讀：因客源改變

墾丁觀光榮景不再，物價及景點亂象多次引發民眾討論，也影響國人旅遊意願，更有網友發現遊客數自2015年的808萬人跌至今年...

批挑起用電的南北戰爭 環團：四接是台電高層的遮羞布

台電董事長曾文生日前指出，不對桃園以北用電量5MW以上資料中心供電，希望這類資料中心能在電網相對比較不壅塞的地方設廠。環...

美豬哪裡去了？消基會調查600件僅找到2件疑「洗產地」

消基會今指出，根據食藥署公布的豬肉儀表板，至7月26日止，自美國進口的豬肉及豬其他可食部位共計5213.46噸，在進口量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。