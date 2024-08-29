墾丁亂象致遊客雪崩下跌？學者指錯誤解讀：因客源改變
墾丁觀光榮景不再，物價及景點亂象多次引發民眾討論，也影響國人旅遊意願，更有網友發現遊客數自2015年的808萬人跌至今年僅剩下132萬人，「10年來跌7成」。但有學者指出，這其實是錯誤解讀統計數字，主因是「客群改變」，2014至2015年大量陸客來台，若旅客一天內走了3個景點，就會被算到訪3次。
近日百萬YouTuber「儒哥」在影片中提到，墾丁大街6片櫛瓜要價100元，讓墾丁物價再度引發討論；而南灣沙灘被業者插滿陽傘占位亂象，也多次引發民眾批評，讓民眾認為，到國旅墾丁遊客人數已雪崩式下跌。
靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，從旅館營收來看，屏東（含墾丁）的旅館數及總營收仍是逐年成長，若旅客數真的下滑7成，旅館恐就要倒一片，但實際上並沒有。網友使用的雖然是真實數據，但解讀「10年來跌7成」其實是錯誤的，主因還有「客群的改變」。
黃正聰說明，2014至2015年有大量陸客來台，墾丁為必去景點，如果1名旅客一天內前往鵝鑾鼻公園、貓鼻頭公園及社頂公園，儘管每個景點都只停留30分鐘，仍會被計算3次到訪人次。
他也說，另一種極端是度假型的旅客，或一來再來的回流客，因為表列的景點都已經去過，抵達墾丁就在飯店渡假，晚上再出來墾丁大街吃喝逛逛，這類旅客完全沒有到訪景點，也就沒有貢獻到旅次，但對墾丁的經濟貢獻卻是很大。
黃正聰指出，最近有很多對於墾丁旅遊的批評，連帶影響民眾對國旅的信心，但根據觀光署統計，去年每人出國平均消費為6萬0481元，一家四口就要24萬元，這筆錢幾乎可以每周在國旅渡假、住到不錯的旅館，且不用半夜起來等飛機。他認為，墾丁確實有改進的空間，國旅也有優化空間，但偶爾安排渡假可以更了解台灣各地的美好。
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