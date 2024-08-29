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美豬哪裡去了？消基會調查600件僅找到2件疑「洗產地」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
圖為民眾在市場買豬肉，圖為示意圖非新聞當事人或肉攤。記者季相儒／攝影
圖為民眾在市場買豬肉，圖為示意圖非新聞當事人或肉攤。記者季相儒／攝影

消基會今指出，根據食藥署公布的豬肉儀表板，至7月26日止，自美國進口的豬肉及豬其他可食部位共計5213.46噸，在進口量排名第3位。但消基會年6、7月調查600件含豬肉成分或豬其他可食部位的相關食品，僅找到2件，占本次調查的0.3%，跟美國豬肉進口數量有天壤之別。有食安疑慮的美國豬肉仍出現流向不明、洗產地、標示不全或未標示等問題。消基會呼籲，相關單位應加強查核產地標示的正確性，相關屠宰證明應該要更重視時效的查驗，並提供消費者主動查詢進口豬肉流向的管道，以建立消費者對食品安全的信心。

消基會曾在去年6月發布關於市售289件豬肉製品產地的調查。消基會董事長吳榮達表示，今年的台美貿易談判，美方特別提出豬肉標示問題，指出我國對於豬肉的肌肉、脂肪和肝臟中的萊克多巴胺的最大殘留限量規定，較國際食品法典委員會（CODEX）嚴格。要求我國須比照CODEX的作法、將標準降低。消基會擔心如果標準下降，會對台灣食安造成問題，因此決心重啟調查。

食藥署在去年9月底及10月初曾會同桃園市政府衛生局對新興冷凍食品有限公司（簡稱新興冷凍）與瑞騰國際股份有限公司（簡稱瑞騰國際）進口肉品查核，發現有2家公司均涉及將進口的美豬切片後另行包裝，並將豬肉產地替換成加拿大或英國，雖然當時已依食安法規定對違規業者進行開罰。但消基會擔心，進口美豬是否出現同樣狀況?對於消費者而言，想知道自己吃的豬肉是否經過「洗產地」，只能被動等待政府主管機關公布違規名單，消費者「知」的權利並未獲得重視和保障。

台灣自2021年1月1日起開放美豬進口以來，食藥署公布的數據皆顯示萊克多巴胺的檢出數量為零，並搭配海關到廚房5大管理措施：源頭管理、輸入查驗、清楚標示、追溯追蹤，以及市場稽查。但對於消費者較有疑慮的美國豬肉，流向一直都不明確，也多次被質疑洗產地的可能性。吳榮達表示，這些疑慮讓消基會決心，再做一次比去年規模更大的美豬調查。

消基會於今年6、7月間再次展開調查，由志工於北部、中部及南部的市場攤販(62件)、便利超商(20件)、超市(224件)、量販店(139件)及餐飲業(155件)共計600件含豬肉成分或豬其他可食部位的相關食品，調查結果顯示有6.5% (39件)商品或店家未依規定對豬肉產地進行標示。

吳榮達表示，1年前遍尋找不到的美豬，在今年的調查裡，也僅找到2件，占本次調查的0.3%，且其中1件產品也不是在台灣生產製造，這與衛福部食品藥物管理署豬肉儀表板所公布的美國豬肉進口數量「不成比例」。

消基會副董事長徐則鈺指出，本次調查的600件樣本，豬肉來源涵蓋單一產地或複數產地。產品豬肉產地來源包含：台灣520件(86.7%)；西班牙62件(10.3%)；加拿大49件(8.2%)；丹麥29件(4.8%)；荷蘭22件(3.7%)；法國16件(2.7%)；巴拉圭7件(1.2%)；奧地利6件(1%)；澳洲、中國、捷克、英國各有3件(各佔0.5%)；美國、日本、義大利各有2件(各佔0.3%)；瑞典、德國各1件(各佔0.2%)；未依規定標示共39件(6.5%)。

徐則鈺指出，本次調查僅有1家餐飲業表示有使用美豬，而另一項標示美豬產品者則是進口的韓國製午餐肉。消基會再次提出眾多消費者心中同樣的困惑，進口的美國產豬肉到底去了哪裡？被誰食用了？是否業者擅自更改產地標示「洗產地」，令人憂心。

吳榮達指出，此次的調查也發現新的問題。從食藥署的豬肉儀表板可以看到，112年及113年連續2年並未有從義大利進口豬肉的紀錄，113年並未有從瑞典進口豬肉的紀錄，但在本次調查中，卻有2家餐飲業者標示豬肉來源是義大利，一家標示來自瑞典。若店家沒有繼續使用上述產地之豬肉，應該要主動更新資訊；若店家的確還有在使用，依紀錄所示，店家應該要注意其保存期限及保存方式是否有符合規範。

消基會呼籲，政府機關應開放進口豬肉流向資訊，並提供消費者自主查詢的管道，以回應消費者知的權利。政府機關應堅守清楚標示產地的立場，維護消費者的選擇權與知情權。勿將消費者的健康安全作為政治交易的籌碼。

消基會年6、7月調查600件含豬肉成分或豬其他可食部位的相關食品，發現有店家標示的產地已有兩年未引進豬肉。圖／消基會提供
消基會年6、7月調查600件含豬肉成分或豬其他可食部位的相關食品，發現有店家標示的產地已有兩年未引進豬肉。圖／消基會提供
根據食藥署公布的豬肉儀表板，至7月26日止，自美國進口的豬肉及豬其他可食部位共計5213.46噸，在進口量排名第3位。圖／消基會提供
根據食藥署公布的豬肉儀表板，至7月26日止，自美國進口的豬肉及豬其他可食部位共計5213.46噸，在進口量排名第3位。圖／消基會提供
消基會年6、7月調查600件含豬肉成分或豬其他可食部位的相關食品，僅找到2件，占本次調查的0.3%，跟美國豬肉進口數量有天壤之別。圖為其中一件、是自南韓進口的午餐肉。圖／消基會提供
消基會年6、7月調查600件含豬肉成分或豬其他可食部位的相關食品，僅找到2件，占本次調查的0.3%，跟美國豬肉進口數量有天壤之別。圖為其中一件、是自南韓進口的午餐肉。圖／消基會提供

消基會 消費者 美國豬肉

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