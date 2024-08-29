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颱風珊珊影響日本5天對台灣「回馬槍」？氣象署這麼說

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
未來降雨趨勢。圖╱氣象署提供
未來降雨趨勢。圖╱氣象署提供

珊珊颱風上午登陸日本九州鹿兒島，中央氣象署預員報李孟軒上午指出，目前珊珊正為日本帶來明顯強風及豪雨，未來移動方向預估先偏北再朝東北東移動，從九州、四國再到本州，移動很慢，時速10公里或以下，影響約5天，目前為中颱，在陸地打轉，強度未來會減弱。

至於美國模式預測珊珊颱風影響日本之後，可能回馬槍來到台灣附近，李孟軒指出，美國模式有回馬槍路徑，比較特殊，但綜整各個資料來看，機率比較高是以通過日本本土機率高，雖然有些模式預估在日本打轉，到四國附近後再向南偏折，因導流氣流弱，移動緩慢，不確定性高；加上在日本上空時間長，強度會減弱，都會影響未來移動方向，氣象署未來幾天、周末都會持續觀察，看是否會迴轉偏折向台灣。

至於台灣未來一周天氣，李孟軒指出，今明兩天午後雷陣雨範圍較廣，大雨區域偏向山區及近山區；周末到下周一水氣減少，中南部午後有雷陣雨；下周二、三水氣再加，午後雷陣雨範圍擴大。氣溫方面偏高，普遍達34-35度。

未來一周各地氣溫普遍偏高。圖╱氣象署提供
未來一周各地氣溫普遍偏高。圖╱氣象署提供
珊珊颱風上午登陸日本九州鹿兒島。擷取自氣象署網站
珊珊颱風上午登陸日本九州鹿兒島。擷取自氣象署網站

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