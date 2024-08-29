影／環團呼籲四接不是缺電萬靈丹 要求電網韌性總檢討

守護外木山行動小組及多個環團今天在立法院舉行記者會，表達四接不是缺電萬靈丹，要求電網韌性立即總檢討。環團表示近日經濟部與台電董事長曾文生不斷透過媒體放話，不斷宣稱台灣「缺電」，更在本月中提出「台電不核供桃園以北5MW以上的資料中心，呼籲高科技產業到支援電力開發之縣市設廠」。除帶風向引發南北對立，直指基隆港與外木山海岸，成為北部發電的犧牲品。

守護外木山小組表示他們以台灣各電廠發電容量計算，即使協和電廠在年底除役，北部火電仍高於中部及南部，北部需要的是「四能」，就是再生能源、節能、儲能、能源管理，而非更多火力電廠開發。守護外木山行動小組表示台電為北部電網「融通上限」刻意針對四接興建的極大荒謬，更要求政府別只會不負責任用錯誤訊息帶風向，應立即對10年5000億的強化電網韌性計畫進行總檢討。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示她曾請教台電系統規畫處長劉建勳為何北部火力電廠不比中南部少，但似乎總是優先調度中南部電力？只有深夜及清晨才會翻轉過來。對方表示依「綠電先行」規定，再生能源要優先調度，而中南部的再生能源遠比北部多。