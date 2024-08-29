影／車禍膝傷 運動醫學助她2個月後擺脫拐杖 重拾熱愛羽球運動

29歲李姓女子上班途中發生車禍，膝部副韌帶受傷、十字韌帶鬆脫、半月板撕裂傷，原本以手杖輔助行走，到沙鹿光田綜合醫院「運動醫學中心」做復能診療後，目前已擺脫手杖回復正常生活，也重拾熱愛的羽球運動。

光田醫院物理治療師賴冠帆表示，「運動醫學中心」除了看與運動相關的傷，更著重提升患者的骨骼肌肉功能，讓患者在受傷後，盡快回到正常生活，甚至能開始運動，才是運醫中心的最主要目的。

李姓女子表示，車禍後她雖無手術必要，卻因十字韌帶傷害不可逆，需要提升大腿肌群力量，才能好好保護膝蓋的穩定，她在運動醫學中心開始「以運動為處方」做復能訓練，她經過二個月的訓練後，已能開始保守運動，讓她重拾熱愛的羽球運動。

她感謝自己在光田就醫時，復健科或中醫科都積極治療建議，十字韌帶的鬆脫並不易檢查出來，往往都是患者因激烈運動引起傷害後才有感，她在各科醫師的提醒下早一步發現，避免後續嚴重傷害的可能。

賴冠帆治療師表示，不少人聽到「運動醫學中心」，都直覺以為是看運動傷害，尤其8月奧運剛結束，大家受到賽事影響，好奇運動員背後的照護團隊，賴冠帆解釋，為運動員治療運動傷害，提升體適能各項表現，的確也是運動醫學的任務之一，光田的運動醫學中心更重要的還是在對一般民眾在骨骼肌肉上的照顧，才是主要任務。

賴冠帆以李女為例說明，她轉至運動醫學中心後，中心會整合骨科診療、復健課程，再搭配物理治療，也教導做運動處方上的肌力訓練，強化腿部肌力，穩定膝關節，讓她能盡快重拾最愛的羽球。

賴冠帆表示，過去針對骨科、神經外科等外科的手術患者，常面臨術後復能的問題，很多患者在接受膝關節手術後，雖然手術成功，但肌力卻因之前膝關節不適，而嚴重喪失，此時就要藉由各種運動，提升患者的肌耐力，進一步保護患者的膝關節，讓他們能正常地行走坐臥，重拾日常生活。