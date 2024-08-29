又有颱風？賈新興：下周颶風HONE移入西北太平洋 也有熱帶擾動發展

9月仍是颱風季，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，颱風珊珊上午登陸日本南九州（鹿兒島），對九州造成影響，因移動速度慢，要留意今日起至9月2日可能對日本九州、四國、神戶、京都及大阪一帶造成嚴重的影響。

此外，賈新興說，9月1日至2日中太平洋附近，有颶風HONE移入西北太平洋區域；另外觀察9月2日起菲律賓東方，熱帶擾動發展的機會，目前預測可能往日本琉球方面移動，但台灣9月3日起受低壓帶偏北風影響，北部清晨、半夜比較涼。

最近台灣天氣，賈新興說，30日午後各地山區及近山區平地有局部短暫陣雨。31日午後桃園以南山區、高屏及宜花山區有零星短暫陣雨。9月1日嘉南有零星短暫雨，午後台中以南山區及宜花有零星短暫陣雨。

9月2日彰化至台南有局部短暫陣雨，午後台中以南山區及宜花山區有零星短暫陣雨。3日午後山區及近山區平地有零星短暫陣雨，4日至5日午後中南部山區及花東有零星短暫陣雨。

賈新興指出，6日基隆至東北角有零星短暫雨，午後山區及嘉義以南有零星短暫陣雨。7日午後南投以南山區、雲嘉及花東有零星短暫陣雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。