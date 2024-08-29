又有颱風？賈新興：下周颶風HONE移入西北太平洋 也有熱帶擾動發展
9月仍是颱風季，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，颱風珊珊上午登陸日本南九州（鹿兒島），對九州造成影響，因移動速度慢，要留意今日起至9月2日可能對日本九州、四國、神戶、京都及大阪一帶造成嚴重的影響。
此外，賈新興說，9月1日至2日中太平洋附近，有颶風HONE移入西北太平洋區域；另外觀察9月2日起菲律賓東方，熱帶擾動發展的機會，目前預測可能往日本琉球方面移動，但台灣9月3日起受低壓帶偏北風影響，北部清晨、半夜比較涼。
最近台灣天氣，賈新興說，30日午後各地山區及近山區平地有局部短暫陣雨。31日午後桃園以南山區、高屏及宜花山區有零星短暫陣雨。9月1日嘉南有零星短暫雨，午後台中以南山區及宜花有零星短暫陣雨。
9月2日彰化至台南有局部短暫陣雨，午後台中以南山區及宜花山區有零星短暫陣雨。3日午後山區及近山區平地有零星短暫陣雨，4日至5日午後中南部山區及花東有零星短暫陣雨。
賈新興指出，6日基隆至東北角有零星短暫雨，午後山區及嘉義以南有零星短暫陣雨。7日午後南投以南山區、雲嘉及花東有零星短暫陣雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言