下周二之後又有熱帶擾動發展 吳聖宇：今午後雷雨旺盛

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，下周二(9月3日)之後，菲律賓東方到台灣以東海域將逐漸有新的熱帶擾動發展，目前的預報資料顯示大致會往北朝向琉球群島一帶接近，是否會更往台灣周邊靠近有待觀察，但隨著擾動北上靠近琉球群島，有可能逐漸讓台灣的天氣又開始變得不穩定起來，後續預報變化仍大，值得持續留意。

吳聖宇指出，今天天亮之前中部出現局部降雨，是因為台灣位於珊珊颱風所衍生出來的低壓帶內，大範圍西南到偏南風帶來的水氣跟地形交互作用而產生的降雨，顯示台灣上空的大氣並不太穩定，加上水氣也比前兩天多，午後熱對流發展可能較為旺盛一些，各地山區及接近山區平地都有機會在中午過後出現熱對流雷雨，還可能會有局部大雷雨出現。

今各地溫度偏高，高溫普遍33至35度，局部地區有36度或以上高溫發生機會，外出仍要防曬、防中暑。

吳聖宇指出，明天太平洋高壓逐漸西伸過來，取代原本低壓帶環境，不過台灣位在高壓比較外圍區域，風向大致維持偏南風，午後雷雨發展仍會較為旺盛，尤其各地山區，局部大雷雨可能性依然存在。溫度還是偏高，仍有局部36度或以上高溫出現的可能性。

吳聖宇說，周末到下周一(31至9月2日)高壓有更為增強趨勢，並且逐漸在大陸長江流域一帶建立高壓中心，台灣位於高壓的東南側，順時針環流帶動下，台灣附近低層的風向將逐漸轉為偏北到東北風，水氣較為減少，預報仍有午後熱對流發展機會，但是整體降雨減少，午後雷雨可能往山區縮減，且比較偏向中部以南山區，天氣相對穩定。還是維持高溫，局部有36度以上高溫機會。