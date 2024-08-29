吳德榮：颱風珊珊迷蹤對日嚴重威脅 今起3天到日本要注意
去日本要注意，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，颱風珊珊逼近九州，在鹿兒島西側近海，颱風眼已漸模糊；登陸前稍減弱，登陸後則受地形破壞、強度持續減弱。今(29)日2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱珊珊在日本九州西側近海，偏北逐漸轉向偏東，因導引氣流弱、且多變，移速不快、路徑的「不確定性」加大，對日構成嚴重威脅。今起三天若有日本九州、四國及本州等地的行程，應密切注意其動態。
台灣天氣方面，吳德榮指出，今日至周六(29至31日)盛行西南及偏南風、氣溫微降、仍偏熱，注意防曬、防中暑；與「陸風」輻合、清晨西半部偶有局部短暫陣雨的機率，午後近山區局部雷陣雨發展，並擴展至部分平地，有局部性大雷雨發生的機率。
今日各地區氣溫為北部25至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部23至36度。
最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周日、一(9月1、2日)氣溫微升、天氣偏熱，注意防曬、防中暑；清晨西半部偶有局部短暫陣雨的機率，午後近山區局部雷陣雨發展。下周二、三(3、4日)氣溫微降、仍偏熱，注意防曬、防中暑；水氣增多，清晨西半部偶有局部短暫陣雨的機率，午後局部雷陣雨範圍擴大，有局部性大雷雨發生的機率。
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