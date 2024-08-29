健康你我他／通知電話費逾期 小心中詐騙圈套

選舉結束，拜票電話沒了，以為耳根可以清靜了，孰料自稱中華電信的電話又出現了。「中華電信您好，您的帳單已逾期，尚未繳款，將予以停機，請立即繳款。有任何問題，請按9，有客服人員為您服務。」這是典型的詐騙電話，我的電信費都是透過銀行存款扣繳，絕不會有忘記繳款的情況。

對方給的查詢電話我絕不回撥，回撥電話就剛好正中圈套。遇到這種電話，不用考慮，直接掛掉。你不掛掉它，上當了就是自己掛掉。

有個女士透過網路社群平台臉書交友邀請我與她成為朋友，立刻藉Messenger聊天。幾天後，變成「我必須承認您是一個真正的天使，您的帥迷住了我的靈魂，您那迷人的眼睛已經俘獲了我心。希望盡快與您會面，以便我們在一起。」緊接著要求匯款一筆安定基金，進展速度之快，嚇壞了我，直接將對方封鎖。

天下沒有白吃的午餐，有那麼好康的事，他不會留著自己賺，還給你？詐騙集團往往利用人性的弱點，塑造比家人更好的關係。人間最脆弱的就是情感，怎麼能讓親友流落街頭而不伸出援手？有了悲憫之心，就落入陷阱之中。

凡此種種，防人之心不可無，詐騙就在你身邊。明顯的直接封鎖，有疑慮的小心求證，必要時可打165反詐騙電話詢問。