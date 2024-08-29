聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／通知電話費逾期 小心中詐騙圈套

聯合報／ 文╱覃事成（新北三重）
選舉結束，拜票電話沒了，以為耳根可以清靜了，孰料自稱中華電信的詐騙電話又出現。圖／覃事成提供
選舉結束，拜票電話沒了，以為耳根可以清靜了，孰料自稱中華電信的詐騙電話又出現。圖／覃事成提供

選舉結束，拜票電話沒了，以為耳根可以清靜了，孰料自稱中華電信的電話又出現了。「中華電信您好，您的帳單已逾期，尚未繳款，將予以停機，請立即繳款。有任何問題，請按9，有客服人員為您服務。」這是典型的詐騙電話，我的電信費都是透過銀行存款扣繳，絕不會有忘記繳款的情況。

對方給的查詢電話我絕不回撥，回撥電話就剛好正中圈套。遇到這種電話，不用考慮，直接掛掉。你不掛掉它，上當了就是自己掛掉。

有個女士透過網路社群平台臉書交友邀請我與她成為朋友，立刻藉Messenger聊天。幾天後，變成「我必須承認您是一個真正的天使，您的帥迷住了我的靈魂，您那迷人的眼睛已經俘獲了我心。希望盡快與您會面，以便我們在一起。」緊接著要求匯款一筆安定基金，進展速度之快，嚇壞了我，直接將對方封鎖。

天下沒有白吃的午餐，有那麼好康的事，他不會留著自己賺，還給你？詐騙集團往往利用人性的弱點，塑造比家人更好的關係。人間最脆弱的就是情感，怎麼能讓親友流落街頭而不伸出援手？有了悲憫之心，就落入陷阱之中。

凡此種種，防人之心不可無，詐騙就在你身邊。明顯的直接封鎖，有疑慮的小心求證，必要時可打165反詐騙電話詢問。

朋友 詐騙集團

延伸閱讀

中華電信歐洲子公司成立 國際布局橫跨三大洲

繼台積電德國廠動工 中華電赴德設歐洲子公司

一卡通攜手中華電信挺新創 挹注資源培育新創團隊

中華電信衛星布局再下一城 攜手SES達多軌群星里程碑

相關新聞

國旅住房率衰退 花蓮震後剩1成

根據台灣旅宿網統計，今年上半年旅館業及民宿客房的住用率均較去年同期下降，兩者均不到五成，房價也同樣下跌，其中觀光旅館及旅...

南二都騎樓 違停、擺攤等亂象多

南二都騎樓違停、擺攤、堆放雜物等亂象多，南市議會要求制訂騎樓管理使用自治條例，市府昨辦公聽會，對於騎樓要保留多寬、能否開...

變種M痘蔓延 威脅兒童、年輕人

剛果等中非國家爆發新一波Ｍ痘Ib型疫情，威脅全球，台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，與上一波流行的第I...

健康主題館／冷光恐致神經壞死 美白牙齒要對症下藥

潔白牙齒能顯著提升一個人的好感度，促使美齒市場快速發展。然而，許多無醫師執照者私下提供冷光美齒服務，卻會導致牙齒受損、甚至牙髓壞死，最終需根管治療。新北市牙醫師公會理事長許恒瑞提醒，若牙齒不健康，就貿然進行牙齒美白，恐引起不可逆傷害。

墾丁南灣陽傘之亂 2天拆180頂

墾丁沙灘陽傘亂象引發爭議，墾丁國家公園管理處前天起全面稽查並出動挖土機清除，兩天共拆除一八○頂陽傘並開出九張罰單，每張罰...

環團：農地違章工廠 裁罰率僅4成

「工廠管理輔導法」二○一九年修法，規範農地不可新設工廠，且訂有廿年落日條款，即須在二○三九年前，變更土地為「特定目的事業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。