健康主題館／冷光恐致神經壞死 美白牙齒要對症下藥

● 做冷光美白牙齒 不可忽略蛀牙

● 表面殘垢靠噴砂美白+正確刷牙達效果

● 牙神經壞死呈暗灰色 得靠美白貼片

潔白牙齒能顯著提升一個人的好感度，促使美齒市場快速發展。然而，許多無醫師執照者私下提供冷光美齒服務，卻會導致牙齒受損、甚至牙髓壞死，最終需根管治療。新北市牙醫師公會理事長許恒瑞提醒，若牙齒不健康，就貿然進行牙齒美白，恐引起不可逆傷害。

冷光美白 恐滲透刺激牙髓

坊間常見的冷光美白牙齒，是先在琺瑯質上，塗抹具有光敏感催化劑成分的過氧化氫，並做好牙齦保護措施後，透過低溫藍光，促進氧化還原作用，讓牙齒可以去除顏色。

冷光美白不是每一個人都可以做。許恒瑞指出，如果有蛀牙，或是假牙沒有做好，牙齒塗上過氧化氫後，會透過蛀牙孔隙或假牙與牙齦之間的缺口，滲透到牙髓中，此時加上冷光作用，過氧化氫會在牙髓神經中發生作用，強烈的刺激性，會觸動牙髓神經，出現嚴重的麻痛感，甚至還可能會引起牙髓神經壞死。

神經壞死 美白只能做貼片

許恒瑞表示，如果是牙齒內部，也就是蛀牙後，牙齒內神經會壞死，在牙齒裡頭呈現灰色，就只能採取牙髓美白，或是美白貼片的方式改善。冷光美白並無法達到效果。

「原本只是做牙齒表面美白，卻讓神經壞死，最後就得做根管治療，才有辦法救回牙齒的健康。」許恒瑞強調，冷光美白應該要由專業牙醫師執行，如果逕自找尋美容師違法施作，暫時省了荷包，卻可能賠上了牙齒健康。

如何改善牙齒黃？許恒瑞說，如果因為愛喝咖啡、茶，導致的色素沉澱，可以透過「噴砂美白」方式改善，噴砂美白是使用碳酸氫鈉、甘氨酸、碳酸氫鈣等細砂粒，合併氣壓與水柱，去除表面汙垢，不會傷害牙齒與牙齦；但若是吃藥引起或年紀大，又或是蛀牙導致，就無法單純用噴砂美白改善。如果是牙結石導致牙齒變色，則建議洗牙，以及維持正確的刷牙習慣，即可改善。

居家牙齒美白注意事項 製表／記者陳雨鑫

常見牙齒變黃5原因： 1.飲食造成牙齒表面染色：例如常喝咖啡、茶等飲料，長期吃含有色素的食物，顏色容易沉積在牙齒表面。 2.年紀增長：牙齒的琺瑯質會隨著年齡逐漸變薄，露出牙本質的顏色。 3.刷牙習慣不佳：導致牙齒出現牙垢、牙菌斑，牙齦周圍產生牙結石，使牙齒變色。 4.服用含四環黴素藥物：通常是懷孕婦女服用該藥物，會導致新生兒牙齒變色，8歲以下的孩子使用該藥物，也容易導致牙齒變色。 5.蛀牙或牙外傷：牙髓神經如果壞死，牙本質小管變色，牙齒就會變色。