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退休健保依附子女 減免福利不變

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

依「健保法」規定，六十五歲以上退休人士若不是榮民、榮民遺眷，或有被家暴、棄養等身分，需以眷屬依附子女納保，在台灣高齡社會下，許多長者期盼自行納保，減輕子女負擔，成為自主老人。儘管該議題引發討論，不少民眾呼籲修法，不過，衛福部健保署副署長龐一鳴表示，修法茲事體大，需多方討論研議，目前沒有修法計畫。

部分縣市針對逾六十五歲長者等不同族群提供健保費減免政策，長者依附子女納保後，是否可以同時享有縣市政府減免福利。對此，健保署承保組組長張温温表示，此兩者不互相違背，只要符合縣市政府的減免對象都可獲得保費減免。

以台北市為例，符合條件者，每月最高減免八二六元，子女僅需負擔超出金額部分，不需額外至縣市社會局申請，相關縣市政府自行列冊送交健保署，健保署再依名單減免健保費，向縣市政府請領費用。部分縣市則直接將健保費補助匯款至民眾指定帳戶，健保署仍以原應繳納金額扣款，民眾如有疑慮可詢問各縣市相關單位。

民眾若想了解每月健保費支出明細，或是六十五歲以上眷屬有無獲得所轄縣市政府減免補助，張温温建議，下載健保快易通Ａｐｐ，點選「健保櫃檯」，再點選「保費各項查詢及申請」，點選其中「保費計費明細」，填寫email即可申請查看。

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