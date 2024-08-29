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癌篩奏效 去年揪出逾3萬癌前病變
政府提供免費成人「五癌篩檢」，你篩了嗎？一一二年國健署和二百多家癌症防治醫療院所合作，全年度檢總量超過五百萬次，共二七六萬人次接受公費癌篩，占全國癌症篩檢總量近六成，成效顯著，共篩檢三萬多名癌前病變、八千多名癌症個案，讓近四萬名癌友能早期接受治療，遠離死亡威脅。
為鼓勵過去一年來，眾多癌症防治醫院努力與付出，國健署昨舉行表揚典禮，彰化基督教醫院、台中榮總、嘉義基督教醫院、新北市立聯合醫院、員林基督教醫院分別榮獲醫學中心、區域醫院、地區醫院等層級殊榮，獲得典範獎。
其中彰基在醫學中心層級中，贏得「子宮頸癌篩檢效率王」、「疑癌追緝王」、「口腔癌生命搶救王」、「口腔癌切片達陣王」，表現傑出。
至於去年大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌、肺癌及口腔癌等五癌公費篩檢中，哪一項篩檢人數最多，答案是子宮頸癌，多年來，「六分鐘護一生」宣導有成，許多女性都知道三十歲以上女性每年一次子宮頸抹片檢查的重要性。相較之下，肺癌及口腔癌公費篩檢因有資格限制，前者為重度吸菸、家族史，後者需嚼檳榔或吸菸，因此人數相對較少。
國健署署長吳昭軍表示，如能定期接受癌篩，在沒有明顯症狀前揪出癌前病變，切除掉病灶，治癒率幾乎達到百分之百。統計數據證實，大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌及肺癌等零期及一期患者存活率至少達七成以上。
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