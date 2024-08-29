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變種M痘蔓延 威脅兒童、年輕人

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導
剛果等中非國家爆發Ib型M痘疫情，台大公衛學院教授陳秀熙表示，該種病毒感染對象不限於同性族群，且傳染力及死亡率較高，嚴重影響兒童與年輕人健康。（路透）
剛果等中非國家爆發Ib型M痘疫情，台大公衛學院教授陳秀熙表示，該種病毒感染對象不限於同性族群，且傳染力及死亡率較高，嚴重影響兒童與年輕人健康。（路透）

剛果等中非國家爆發新一波Ｍ痘Ib型疫情，威脅全球，台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，與上一波流行的第IIb型病毒相比，Ib型傳染力、死亡率更高，不再只局限於同性族群，嚴重威脅兒童與年輕人，建議政府應積極推廣疫苗接種。

疾管署副署長羅一鈞表示，Ｍ痘病毒可分為第一分支（Ｉ）病毒、第二分支（ＩＩ）病毒，其中第二分支（ＩＩ）病毒包括IIa和IIb兩個子分支，而IIb為目前全球疫情主要流行株。第一分支比第二分支病毒更易傳播，感染後病情較嚴重，第一分支致死率約為百分之十，例如，Ib型，而第二分支致死率約為百分之一。

陳秀熙表示，IIb型病毒，傳播力增強，過去兩年多來，引發一波流行，不過，以同性族群傳播居多。備受關注的第Ib型病毒，則從中非採礦地區向外傳播，除了同性之外，異性之間傳播力也明顯提升，且影響年輕族群及兒童健康。

調查顯示，IIb型病毒感染者年齡中位數為卅七歲，男性占九成七；Ib型病毒年齡中位數降低至廿二歲，男女比例近一比一，且女性感染者年齡集中於十五至廿四歲，原因應與中非剛果採礦地區的性工作者年輕較輕。

陳秀熙指出，Ib型病毒疫情主要集中在中非，在疫情監控及防治上，顯得困難，恐讓這波疫情蔓延至其他國家，例如，泰國疾病管制部日前確認一名來自歐洲的旅客感染Ib型病毒，這是非洲之外的第二例確診病例。

疾管署預估，Ib型病毒遲早傳入台灣，為此，陳秀熙建議，政府務必應做好疫苗接種，並提供正確的衛生教育，一旦出現首例Ib型病毒本土個案，應確實做好隔離措施，以防堵病毒擴散。

「接種疫苗為預防Ｍ痘傳染的主要方式」羅一鈞說，完整接種兩劑可獲得九成保護力，國內庫存兩萬瓶疫苗，年底再進一萬瓶，約可提供七至八萬人次接種。口服抗病毒藥物則有四四○人份。

目前公費Ｍ痘疫苗接種條件為近一年有風險性行為者，包括，多重性伴侶、性交易服務者、在營業場所發生性行為者等；以及曾罹患性病，或性接觸對象有前述任一情形者等。最近則新增我駐非洲醫療團人員，及「執行正痘病毒屬分離與培養的實驗室人員」，於接種滿兩年可接種追加劑。

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