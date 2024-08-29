聽新聞
test
0:00 / 0:00

第七屆南山醫務社工獎頒獎 表彰醫務社工專業服務與貢獻

聯合報／ 記者陳立儀／台北報導
（稍大）南山人壽慈善基金會與醫務社會工作協會共同發起設立「南山醫務社工獎」，表揚醫務社工的貢獻，讓醫務社工的專業與價值被社會大眾看見。圖／南山人壽提供
（稍大）南山人壽慈善基金會與醫務社會工作協會共同發起設立「南山醫務社工獎」，表揚醫務社工的貢獻，讓醫務社工的專業與價值被社會大眾看見。圖／南山人壽提供

醫務社工在第一線守護病患家庭與弱勢民眾的健康權與生存權，對健全社福醫療網絡及促進全民健康生活扮演關鍵角色，「南山醫務社工獎」是為表彰醫務社工的努力與服務價值，並厚植醫療照護服務的能量與品質。第七屆「南山醫務社工獎」28日舉行頒獎典禮，行政院政務委員陳時中、衛生福利部常務次長周志浩、醫務社會工作協會理事長溫信學、南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯及各地醫療院所院長、副院長等醫院代表皆親自出席，向6家得獎醫院的社工團隊、6位醫務社工祝賀。

本次團體組獲獎的醫務社工團隊，致力提升醫療服務品質並強化跨域合作，持續提供早療家庭、特殊兒少、癌症患者、急重症病者等整合及差異化服務，更擴大服務對象至失聯移工、高齡、無國籍、原鄉長者等。而個人組獲獎的社工師們，在安寧緩和醫療、器官捐贈移植或跨領域精神治療等方面，都能看見他們守護病人及家屬身心靈與社會需求的身影。社工師們亦勇於走入社區，運用臨床實務經驗並綜合理論與觀點，提供創新服務。

行政院政務委員陳時中表示，醫務社工面對的經常是家暴、兒虐等脆弱家庭及高風險家庭的個案，需要用無比的專業跟耐心面對。透過「南山醫務社工獎」讓大眾看到醫務社工的偉大，盼未來各界持續攜手努力，為社會帶來正向力量。

衛生福利部常務次長周志浩表示，醫務社工是連結及整合醫療、救助、社福領域的最佳關鍵角色，身處全球後疫情時代，第一線社工以其多元角色及應變能力，整合並連結資源予服務對象，於醫療照護機構協助病人與家屬解決醫療照護過程中的各種問題。

醫務社會工作協會理事長溫信學表示，面對疫後醫療環境新局，醫務社工們堅守崗位，積極促進醫院與社區連結，塑造無縫專業服務。醫務社工也積極導入科技元素，展現更人性化、多元化與優質的關懷服務。

南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯表示，推動「南山醫療關懷計畫」10多年以來，和醫務社工有緊密合作，除了一起幫助貧困病患外，南山人壽遍及各地的內外勤夥伴更是醫院志工大軍，從病友家庭、失能失依長輩和偏鄉民眾的關懷服務，到善終三法的推廣宣導，甚至當發生重大災難時走到第一線關懷災民，深刻感受醫務社工努力發揮光與熱，成為社會安全網重要的守護力量。

第七屆「南山醫務社工獎」8月28日舉行頒獎典禮，表彰醫務社工的努力與服務價值，透過各界攜手共好，期能為臺灣永續健康帶來更多力量。圖／南山人壽提供
第七屆「南山醫務社工獎」8月28日舉行頒獎典禮，表彰醫務社工的努力與服務價值，透過各界攜手共好，期能為臺灣永續健康帶來更多力量。圖／南山人壽提供

社工 陳時中

延伸閱讀

第七屆「南山醫務社工獎」頒獎　表彰醫務社工專業服務與貢獻

吳子嘉稱蘇貞昌、陳時中疫苗採購貪汙1億美元 北檢以加重誹謗罪起訴

與雄女同慶百歲 日治時期學霸之姿錄取…她竟是陳時中姑姑

生寶寶可月領3萬元？陳時中：初步構想尚未定案

相關新聞

國旅住房率衰退 花蓮震後剩1成

根據台灣旅宿網統計，今年上半年旅館業及民宿客房的住用率均較去年同期下降，兩者均不到五成，房價也同樣下跌，其中觀光旅館及旅...

南二都騎樓 違停、擺攤等亂象多

南二都騎樓違停、擺攤、堆放雜物等亂象多，南市議會要求制訂騎樓管理使用自治條例，市府昨辦公聽會，對於騎樓要保留多寬、能否開...

變種M痘蔓延 威脅兒童、年輕人

剛果等中非國家爆發新一波Ｍ痘Ib型疫情，威脅全球，台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，與上一波流行的第I...

健康主題館／冷光恐致神經壞死 美白牙齒要對症下藥

潔白牙齒能顯著提升一個人的好感度，促使美齒市場快速發展。然而，許多無醫師執照者私下提供冷光美齒服務，卻會導致牙齒受損、甚至牙髓壞死，最終需根管治療。新北市牙醫師公會理事長許恒瑞提醒，若牙齒不健康，就貿然進行牙齒美白，恐引起不可逆傷害。

墾丁南灣陽傘之亂 2天拆180頂

墾丁沙灘陽傘亂象引發爭議，墾丁國家公園管理處前天起全面稽查並出動挖土機清除，兩天共拆除一八○頂陽傘並開出九張罰單，每張罰...

環團：農地違章工廠 裁罰率僅4成

「工廠管理輔導法」二○一九年修法，規範農地不可新設工廠，且訂有廿年落日條款，即須在二○三九年前，變更土地為「特定目的事業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。