聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹竹苗送暖 補助鄉親花蓮觀光

聯合報／ 記者王思慧巫鴻瑋／連線報導
苗栗縣長鍾東錦（右2）、新竹縣長楊文科（左3）、竹科管理局長陳宗權（左2）、新竹市代理市長邱臣遠（右1）等人昨一同至花蓮商圈採買伴手禮。圖／竹縣府提供
苗栗縣長鍾東錦（右2）、新竹縣長楊文科（左3）、竹科管理局長陳宗權（左2）、新竹市代理市長邱臣遠（右1）等人昨一同至花蓮商圈採買伴手禮。圖／竹縣府提供

接連天災重創花蓮觀光，各界紛紛到花蓮接力送暖，繼日前新北市長侯友宜率團觀光，新竹縣長楊文科、新竹代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦也將「園縣市高峰會」移師花蓮舉行，並提出各項補助方案，包括竹縣推出1240萬元振興4大方案、竹市團體活動到花蓮補助2.5萬元，苗栗也編列500萬元預算，鼓勵鄉親到花蓮住兩晚，振興花蓮經濟。

楊文科、鍾東錦及邱臣遠等人昨率團搭火車抵達花蓮，約60人在車站階梯上拍合照，握拳比加油手勢，高喊「花蓮加油」，盼帶給花蓮力量，縣長徐榛蔚也參加下午高峰會，感謝竹竹苗縣市長蒞臨花蓮。一行人還趁空檔專程到知名小籠包店，品嘗熱騰騰的小籠包，到商圈採買伴手禮，停留3天2夜。

「園縣市高峰會」是竹竹苗溝通合作平台，今年輪竹縣舉辦。楊文科說，上次高峰會決定要力挺花蓮，這次到花蓮除三縣市長，還有新竹科學園區管理局、台灣科學園區科學工業同業公會。

竹縣府也宣布，預計投入經費1240萬元，祭出旅遊補助、直銷農特產、政府採購、政府活動4大方案。

其中旅遊補助8月1日上路，鼓勵新竹縣民團體到花蓮參訪交流，交旅處補助每人每晚500元，最多補助2晚每人1千元。除住宿補助，9月1日至11月30日到花蓮消費滿500元，可持發票到竹北新瓦屋兌換500元抵用券，由縣府埋單。

鍾東錦指出，花蓮有很多苗栗鄉親，到花蓮關心是應該的，本來就有編500萬元預算，鼓勵鄉親到花蓮觀光住2晚，每人有1000元補助。苗縣農會上周先來花蓮交流，鼓勵宗教社團、自強活動辦在花蓮。

邱臣遠說，為鼓勵新竹市民振興花蓮觀光，推出團體旅遊補貼最高2.5萬元、年底耶誕市集提供5攤位給花蓮廠商，也有文化表演獎勵補助等，多面向振興花蓮。

新竹科學園區管理局長陳宗權說，向園區廠商大力促銷花蓮振興方案，盼廠商協助花蓮，振興花蓮經濟。

新竹 花蓮

延伸閱讀

園縣市高峰會移師花蓮 逾60人3天2夜振興觀光

影／新埔義民廟祭典吸引信眾 人潮車潮多楊文科半途換乘機車

台上1分鐘台下10年功 鍾東錦喊話付費支持藝文表演

新竹縣長楊文科授階2線3星 竹縣消防局增置3名副大隊長

相關新聞

國旅住房率衰退 花蓮震後剩1成

根據台灣旅宿網統計，今年上半年旅館業及民宿客房的住用率均較去年同期下降，兩者均不到五成，房價也同樣下跌，其中觀光旅館及旅...

南二都騎樓 違停、擺攤等亂象多

南二都騎樓違停、擺攤、堆放雜物等亂象多，南市議會要求制訂騎樓管理使用自治條例，市府昨辦公聽會，對於騎樓要保留多寬、能否開...

變種M痘蔓延 威脅兒童、年輕人

剛果等中非國家爆發新一波Ｍ痘Ib型疫情，威脅全球，台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，與上一波流行的第I...

健康主題館／冷光恐致神經壞死 美白牙齒要對症下藥

潔白牙齒能顯著提升一個人的好感度，促使美齒市場快速發展。然而，許多無醫師執照者私下提供冷光美齒服務，卻會導致牙齒受損、甚至牙髓壞死，最終需根管治療。新北市牙醫師公會理事長許恒瑞提醒，若牙齒不健康，就貿然進行牙齒美白，恐引起不可逆傷害。

墾丁南灣陽傘之亂 2天拆180頂

墾丁沙灘陽傘亂象引發爭議，墾丁國家公園管理處前天起全面稽查並出動挖土機清除，兩天共拆除一八○頂陽傘並開出九張罰單，每張罰...

環團：農地違章工廠 裁罰率僅4成

「工廠管理輔導法」二○一九年修法，規範農地不可新設工廠，且訂有廿年落日條款，即須在二○三九年前，變更土地為「特定目的事業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。