竹竹苗送暖 補助鄉親花蓮觀光

接連天災重創花蓮觀光，各界紛紛到花蓮接力送暖，繼日前新北市長侯友宜率團觀光，新竹縣長楊文科、新竹代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦也將「園縣市高峰會」移師花蓮舉行，並提出各項補助方案，包括竹縣推出1240萬元振興4大方案、竹市團體活動到花蓮補助2.5萬元，苗栗也編列500萬元預算，鼓勵鄉親到花蓮住兩晚，振興花蓮經濟。

楊文科、鍾東錦及邱臣遠等人昨率團搭火車抵達花蓮，約60人在車站階梯上拍合照，握拳比加油手勢，高喊「花蓮加油」，盼帶給花蓮力量，縣長徐榛蔚也參加下午高峰會，感謝竹竹苗縣市長蒞臨花蓮。一行人還趁空檔專程到知名小籠包店，品嘗熱騰騰的小籠包，到商圈採買伴手禮，停留3天2夜。

「園縣市高峰會」是竹竹苗溝通合作平台，今年輪竹縣舉辦。楊文科說，上次高峰會決定要力挺花蓮，這次到花蓮除三縣市長，還有新竹科學園區管理局、台灣科學園區科學工業同業公會。

竹縣府也宣布，預計投入經費1240萬元，祭出旅遊補助、直銷農特產、政府採購、政府活動4大方案。

其中旅遊補助8月1日上路，鼓勵新竹縣民團體到花蓮參訪交流，交旅處補助每人每晚500元，最多補助2晚每人1千元。除住宿補助，9月1日至11月30日到花蓮消費滿500元，可持發票到竹北新瓦屋兌換500元抵用券，由縣府埋單。

鍾東錦指出，花蓮有很多苗栗鄉親，到花蓮關心是應該的，本來就有編500萬元預算，鼓勵鄉親到花蓮觀光住2晚，每人有1000元補助。苗縣農會上周先來花蓮交流，鼓勵宗教社團、自強活動辦在花蓮。

邱臣遠說，為鼓勵新竹市民振興花蓮觀光，推出團體旅遊補貼最高2.5萬元、年底耶誕市集提供5攤位給花蓮廠商，也有文化表演獎勵補助等，多面向振興花蓮。

新竹科學園區管理局長陳宗權說，向園區廠商大力促銷花蓮振興方案，盼廠商協助花蓮，振興花蓮經濟。