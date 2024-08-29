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環部推綠色採購 聯合報系蟬聯績優

聯合報／ 記者邱怡瑄／台北報導
聯合報系二度獲頒綠色採購及綠色消費推廣績優獎，由環境部政務次長施文真（左六）頒發，聯合報系由永續工作室倡議總監徐柏棻（右四）代表領獎。記者蔡宗儒／攝影
聯合報系二度獲頒綠色採購及綠色消費推廣績優獎，由環境部政務次長施文真（左六）頒發，聯合報系由永續工作室倡議總監徐柏棻（右四）代表領獎。記者蔡宗儒／攝影

為表彰政府機關及民間單位在綠色採購的努力，環境部昨天舉辦「一一二年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，共一八七家機關和企業團體接受表揚，獲獎家數和綠色採購總金額皆較上屆成長。聯合報系繼去年獲獎後，今年二度獲績優獎表揚。

聯合報系昨由永續工作室倡議總監徐柏棻代表領獎。去年聯合報系綠色採購金額共一點三億元，最大宗的綠色採購品項為紙張。

徐柏棻說，聯合報系是用紙大戶，在推動綠色採購之初，就鎖定購買具森林管理委員會認證（ＦＳＣ）的紙張。結果發現，成本並沒有增加太多，但報紙的韌性和印刷效果都更好。徐柏棻建議，企業邁入ＥＳＧ的第一步可從綠色採購做起，「綠色採購門檻最低，也最能看到效果」。

本屆綠色採購總金額較上屆增加近八十億元，其中機關綠色採購金額一二六億元，包括國防部、衛福部、台北市政府、台南市政府共卅三個機關獲評優等且拿到滿分，數量為上屆三倍。民間綠色採購部分，採購總金額達六五七億元，申報達五千萬以上者共有一五四家單位，皆較上屆成長。

環境部政務次長施文真表示，政府自二○○二年推動機關綠色採購，二○○七年擴及至民間企業，很高興看到良善循環持續發生，未來也會透過環保標章推廣，推動以租代買模式，持續擴大綠色採購影響力。

國防部 環境部 綠色消費

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